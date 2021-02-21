Медведев — Джокович
Australian Open
Теннис
Новак Джокович
Даниил Медведев
Джокович выиграл все девять финалов Australian Open
42 минуты назад
Новак Джокович победил Даниила Медведева в финале Australian Open. Счет – 7:5, 6:2, 6:2.
Медведев упустил второй шанс на победу в турнире серии «Большого шлема». Джокович девять раз побеждал на Australian Open, а всего выиграл уже 18 трофеев.
Джокович ведет у Медведева по личным встречам – 5:3. До этого матча Медведев обыграл Джоковича два раза подряд.
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