Джокович выиграл все девять финалов Australian Open

Новак Джокович победил Даниила Медведева в финале Australian Open. Счет – 7:5, 6:2, 6:2.

Медведев упустил второй шанс на победу в турнире серии «Большого шлема». Джокович девять раз побеждал на Australian Open, а всего выиграл уже 18 трофеев.

Джокович ведет у Медведева по личным встречам – 5:3. До этого матча Медведев обыграл Джоковича два раза подряд.

Новак Джокович – победитель Australian Open