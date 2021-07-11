Новак Джокович
Уимблдон
🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне
11 июля, 20:05
Новак Джокович в финале «Уимблдона» победил Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3. Главные цифры:
- Джокович выиграл «Уимблдон» в шестой раз. Он побеждал на турнире в Лондоне три последних года (кроме 2020-го, когда «Уимблдон» не проводился) – раньше такое удавалось трем теннисистам.
- Это 20-я победа Джоковича на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
- В 2021 году Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».
После победы Джокович съел травинку. Это традиция:
Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку с газона. Что?
Празднование третьего титула «Большого шлема» в 2021 году – с командой на трибуне, пройдя через толпу болельщиков:
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