Новак Джокович
Уимблдон
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#Новак Джокович #Уимблдон

🌱 Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку и отпраздновал на трибуне

11 июля, 20:05

Новак Джокович в финале «Уимблдона» победил Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3. Главные цифры:

  • Джокович выиграл «Уимблдон» в шестой раз. Он побеждал на турнире в Лондоне три последних года (кроме 2020-го, когда «Уимблдон» не проводился) – раньше такое удавалось трем теннисистам.
  • Это 20-я победа Джоковича на турнирах «Большого шлема». Это повторение рекорда Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
  • В 2021 году Джокович выиграл Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдон».

После победы Джокович съел травинку. Это традиция:

Джокович после победы на «Уимблдоне» съел травинку с газона. Что?

Празднование третьего титула «Большого шлема» в 2021 году – с командой на трибуне, пройдя через толпу болельщиков:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер «Уимблдона»
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