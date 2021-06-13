Новак Джокович
Ролан Гаррос
Стефанос Циципас
Джокович во второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». В финале победил Циципаса
3 часа назад
Новак Джокович проиграл два первых сета, но победил в финале. Счет – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
- Джоковичу – 34 года.
- Он выиграл «Ролан Гаррос» во второй раз в карьере. Первый был в 2016 году. Это его 19-я победа на турнирах «Большого шлема».
- Джокович победил Стефаноса Циципаса, который впервые вышел в финал турниров «Большого шлема».
У женщин победительницей «Ролан Гаррос» стала Барбора Крейчикова. Она выиграла турнир впервые в карьере.
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