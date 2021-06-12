Анастасия Павлюченкова
Ролан Гаррос
Барбора Крейчикова
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#Анастасия Павлюченкова #Ролан Гаррос #Барбора Крейчикова

Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»

час назад

Счет 6:1, 2:6, 6:4 в пользу Барборы Крейчиковой. Это ее первая победа на «Ролан Гаррос» в карьере. Крейчиковой – 25 лет.

  • Анастасия Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал турниров «Большого шлема». Ей – 29 лет.
  • Павлюченкова – шестая русская теннисистка, которая сыграла в финале «Ролан Гаррос». Последний раз там играла Мария Шарапова в 2014 году (побеждала Симону Халеп).

У мужчин в финале «Ролан Гаррос» сыграют Новак Джокович и Стефанос Циципас. Их матч пройдет 13 июня.

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Источник:
Гол.ру
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