Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом

3 часа назад

Новак Джокович в четырех сетах обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Это был их 58-й очный матч. Чаще побеждал Джокович – 30 раз.

Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». В его карьере это только третье поражение в 108 играх на турнире.

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» один раз – в 2016 году. Другим финалистом стал Стефанос Циципас. Он обыграл в полуфинале Александра Зверева в пяти сетах: 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Для Циципаса это первый финал на турнирах серии «Большого шлема». Он четырежды играл в полуфиналах: дважды на Australian Open и дважды на «Ролан Гаррос» (с учетом этого розыгрыша).

Благодаря этому финалу Циципас впервые в карьере попадет в топ-4 мирового рейтинга. Он сместит Доминика Тима с четвертой строчки. Финал пройдет 13 июня. НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ