Ролан Гаррос
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Стефанос Циципас
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#Ролан Гаррос #Новак Джокович #Стефанос Циципас #Рафаэль Надаль

Джокович обыграл Надаля и вышел в финал «Ролан Гаррос». Он сыграет с Циципасом

3 часа назад

Новак Джокович в четырех сетах обыграл Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. 

  • Это был их 58-й очный матч. Чаще побеждал Джокович – 30 раз. 
  • Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». В его карьере это только третье поражение в 108 играх на турнире.
  • Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» один раз – в 2016 году.

Другим финалистом стал Стефанос Циципас. Он обыграл в полуфинале Александра Зверева в пяти сетах: 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. 

  • Для Циципаса это первый финал на турнирах серии «Большого шлема». Он четырежды играл в полуфиналах: дважды на Australian Open и дважды на «Ролан Гаррос» (с учетом этого розыгрыша).
  • Благодаря этому финалу Циципас впервые в карьере попадет в топ-4 мирового рейтинга. Он сместит Доминика Тима с четвертой строчки.

Финал пройдет 13 июня.

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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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