Новак Джокович
Джокович пропустит турнир в Цинициннати после снятия с Олимпиады. Он объяснил это необходимостью восстановиться
5 часов назад
Новак Джокович снялся с турнира ATP-1000 в Цинциннати и объяснил это необходимостью восстановления. Он анонсировал возвращение к US Open, который стартует 30 августа.
Джокович не рассказал о подробностях восстановления. Он написал только о «физически обременительном» сезоне, стартовавшем с Australian Open в феврале и продолжавшемся до Олимпиады.
- Джокович в прошлом сезоне победил на турнире в Цинциннати. Для сохранения очков в мировом рейтинге ему необходима защита титула в этом сезоне.
- Это второе снятие Джоковича подряд. Он не доиграл теннисный турнир на Олимпиаде, сославшись на травму плеча. Из-за этого Сербия не сыграла в миксте в матче за бронзу и лишилась медалей в теннисе.
- Джокович – первая ракетка в мировом рейтинге. Он победил в трех главных теннисных турнирах в этом сезоне: Australian Open, «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». До конца сезона остался только один турнир из серии «Большого шлема» – US Open.
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