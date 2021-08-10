Джокович пропустит турнир в Цинициннати после снятия с Олимпиады. Он объяснил это необходимостью восстановиться

Новак Джокович снялся с турнира ATP-1000 в Цинциннати и объяснил это необходимостью восстановления. Он анонсировал возвращение к US Open, который стартует 30 августа.

Джокович не рассказал о подробностях восстановления. Он написал только о «физически обременительном» сезоне, стартовавшем с Australian Open в феврале и продолжавшемся до Олимпиады.