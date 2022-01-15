Джокович снова попал в центр содержания мигрантов. Он ожидает там нового суда
Теннисист Новак Джокович встретился с иммиграционными чиновниками Австралии, а затем был доставлен в отель Park Hotel. Там находится центр содержания мигрантов.
Эту информацию опубликовал The Age. Позже ее подтвердили несколько журналистов. Лана Мерфи опубликовала фото Джоковича в машине, когда он ехал в отель.
14 января министр иммиграции Алекс Хоук во второй раз аннулировал визу Джоковича. Напоминаем: он выиграл первый суд и несколько дней свободно находился в стране.
Теперь Джоковичу грозит депортация, но его юристы подготовили апелляцию. Новый суд по делу Джоковича состоится 16 января в 01:30 по московскому времени.
Новак Джокович девять раз побеждал на Australian Open. Он все еще сохраняет теоретические шансы на участие в турнире. Первый матч запланирован на 17 января.