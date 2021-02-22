Джокович усугубил травму живота, доиграв Australian Open. Надрыв мышцы увеличился с 17 до 25 миллиметров

Новак Джокович получил травму 12 февраля в матче третьего раунда Australian Open против Тэйлора Фрица.

После этой встречи Джокович говорил, что может больше не сыграть на турнире. Однако он не снялся с розыгрыша и уже через два дня обыграл Милоша Раонича.

Всего Джокович провел четыре встречи с травмой, и в финале Australian Open победил Даниила Медведева.

Когда Джокович не снялся с турнира, австралийский теннисист Танаси Коккинакис написал в твиттере: «Вылечиться после надрыва мышцы за два дня?! Научите меня». Позже он удалил твит, но СМИ стали обсуждать, насколько реальна травма серба.

После завершения Australian Open Джокович провел новую МРТ. Она показала, что серб усугубил травму живота за четыре игры. После третьего раунда надрыв был 17 миллиметров, а спустя полторы недели вырос до 25 миллиметров.

«Все не так плохо, судя по словам доктора, но мне придется взять перерыв и вылечиться», — сказал серб.

Джокович выиграл все девять финалов Australian Open