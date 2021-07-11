Новак Джокович
Уимблдон
Маттео Берреттини
🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»
11 июля, 19:33
Счет по сетам в матче против Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.
- Новак Джокович – первая ракетка мира. Берреттини – девятая.
- Берреттини впервые вышел в финал турниров «Большого шлема». Прошлый лучший результат – полуфинал US Open.
- Джокович 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Чаще всего – Australian Open (девять раз).
- На «Уимблдоне» Джокович побеждал шесть раз. Он выиграл три последних «Уимблдона».
В женском одиночном разряде «Уимблдон» выиграла Эшли Барти, которая впервые победила на турнире в Лондоне.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые