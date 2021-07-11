🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»

Новак Джокович – первая ракетка мира. Берреттини – девятая.

Берреттини впервые вышел в финал турниров «Большого шлема». Прошлый лучший результат – полуфинал US Open.

Джокович 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Чаще всего – Australian Open (девять раз).

На «Уимблдоне» Джокович побеждал шесть раз. Он выиграл три последних «Уимблдона».

В женском одиночном разряде «Уимблдон» выиграла Эшли Барти, которая впервые победила на турнире в Лондоне.