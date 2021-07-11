Новак Джокович
Уимблдон
Маттео Берреттини
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#Новак Джокович #Маттео Берреттини #Уимблдон

🎾 Джокович третий год подряд выиграл «Уимблдон»

11 июля, 19:33

Счет по сетам в матче против Маттео Берреттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

  • Новак Джокович – первая ракетка мира. Берреттини – девятая.
  • Берреттини впервые вышел в финал турниров «Большого шлема». Прошлый лучший результат – полуфинал US Open.
  • Джокович 20 раз выигрывал турниры «Большого шлема». Чаще всего – Australian Open (девять раз).
  • На «Уимблдоне» Джокович побеждал шесть раз. Он выиграл три последних «Уимблдона».

В женском одиночном разряде «Уимблдон» выиграла Эшли Барти, которая впервые победила на турнире в Лондоне.

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Источник:
Гол.ру
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