Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию

6 января – пограничники Мельбурна аннулировали визу Новаку Джоковича, когда тот приехал на Australian Open. У него нет вакцины против коронавируса. Плюс у него нет нужной визы, которые выдаются людям при медотводе.

В тот день Джокович несколько часов просидел в аэропорту, прежде чем его виза была аннулирована.

8 января – адвокаты Джоковича подали апелляцию на решение властей Австралии. И допустили ошибку в имени теннисиста. Они указали его фамилию как «Джокавич».