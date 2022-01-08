Новак Джокович
Australian Open
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#Новак Джокович #Australian Open

Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию

вчера, 15:22

6 января – пограничники Мельбурна аннулировали визу Новаку Джоковича, когда тот приехал на Australian Open. У него нет вакцины против коронавируса. Плюс у него нет нужной визы, которые выдаются людям при медотводе.

В тот день Джокович несколько часов просидел в аэропорту, прежде чем его виза была аннулирована.

8 января – адвокаты Джоковича подали апелляцию на решение властей Австралии. И допустили ошибку в имени теннисиста. Они указали его фамилию как «Джокавич».

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Источник:
твиттер Tennis Axe
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