Новак Джокович
Australian Open
Адвокаты Джоковича ошиблись в его фамилии, когда подавали апелляцию
вчера, 15:22
6 января – пограничники Мельбурна аннулировали визу Новаку Джоковича, когда тот приехал на Australian Open. У него нет вакцины против коронавируса. Плюс у него нет нужной визы, которые выдаются людям при медотводе.
В тот день Джокович несколько часов просидел в аэропорту, прежде чем его виза была аннулирована.
8 января – адвокаты Джоковича подали апелляцию на решение властей Австралии. И допустили ошибку в имени теннисиста. Они указали его фамилию как «Джокавич».
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