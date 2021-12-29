Джокович, Рублев и Карацев снялись с ATP Cup. Это первый теннисный турнир сезона перед Australian Open

Организаторы ATP Cup объявили об изменениях в составе участников турнира.

Франция заменит Австрию на турнире. После снятия Доминика Тима и Денниса Новака у в Австрии не осталось игроков из топ-250, поэтому по регламенту ей запрещено участие.

Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской снялись с турнира. У Рублева коронавирус, причины снятия двух других россиян неизвестны. В сборную вызван Евгений Карловский.

Новак Джокович снялся с турнира. Причины пропуска неизвестны.

Наибольший резонанс вызвал пропуск соревнований Новаком Джоковичем, первой ракеткой мира. Хотя официальные причины на раскрыты, в СМИ предполагают, что снятие может быть связано с его статусом вакцинации. Он публично не раскрывал его и ссылался на тайну частной жизни, из-за чего СМИ считают, что он не привит.

Австралия ввела жесткие требования ко въезду, из-за этого организаторы ATP Cup и и следующего за ним Australian Open предупреждали, что невакцинированных не допустят на турнир.

Тем не менее в середине декабря стало известно, что для непривитых создадут специальную комиссию. Она рассмотрит, возможен ли их допуск.