Аслан Карацев
ATP
Теннис
Новак Джокович
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аслан Карацев #Новак Джокович #Теннис #ATP

Карацев победил Джоковича в полуфинале ATP

вчера, 22:00

Первый матч Аслана Карацева и Новака Джоковича состоялся в полуфинале Australian Open в феврале-2021. Тогда сильнее оказался Джокович: 6:3, 6:4, 6:2.

24 апреля Карацев встретился с Джоковичем на той же стадии турнира АТР. Результат – победа Карацева:

  • Счет – 7:5, 4:6, 6:4.
  • Поединок продолжался 3 часа 25 минут.
  • В финале Карацев встретится либо с Береттини, либо с Даниэлем.

После матча с Джоковичем Карацев сказал:

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось. Я не думал – просто пытался играть, сосредотачивался на своей игре. Времени думать не было».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аслан Карацев
#Новак Джокович
#Теннис
#ATP