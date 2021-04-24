Карацев победил Джоковича в полуфинале ATP

Первый матч Аслана Карацева и Новака Джоковича состоялся в полуфинале Australian Open в феврале-2021. Тогда сильнее оказался Джокович: 6:3, 6:4, 6:2.

24 апреля Карацев встретился с Джоковичем на той же стадии турнира АТР. Результат – победа Карацева:

Счет – 7:5, 4:6, 6:4.

Поединок продолжался 3 часа 25 минут.

В финале Карацев встретится либо с Береттини, либо с Даниэлем.

После матча с Джоковичем Карацев сказал:

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать все, что умеешь. Он как стена, так что нужно играть на 150%. И мне это удалось. Я не думал – просто пытался играть, сосредотачивался на своей игре. Времени думать не было».