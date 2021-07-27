Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы
Олимпийские игры расширяются и делают это по-новому: кроме добавления привычных видов спорта вроде бейсбола программа теперь включает скейтбординг, скалолазание и BMX-фристайл, а в следующие игры вообще войдет брейк-данс.
Что означает этот поворот к массовым увлечениям, которые никогда не воспринимались в плоскости профессионального спорта? Как это смотреть? Что про это говорят сами скейтеры и скалолазы?
МОК все объясняет движением к молодежи − но не учитывает особый фактор массовости этих видов
Президент МОК Томас Бах объясняет реформы так: «Мы хотим сделать спорт привлекательным для молодежи. С множеством вариантов выбора, который есть у молодых людей, мы не можем ожидать, что они самостоятельно к нам придут. Нам приходится идти к ним. Новые виды спорта, включенные в программу, − это «инновационное сочетание существующих и новых, сфокусированных на молодых людях мероприятий, которые популярны в Японии».
Это ориентирование подтверждает статистика. По разным данным, скейтбординг считается шестым видом спорта по популярности – более 85 миллионов скейтбордистов. В BMX и скалолазании цифры меньше, но там тоже наблюдается давний рост интереса.
Но тут проблема в системе подсчета и статусе спорта. Считают ли сами фанаты скейтбординга его именно спортом? Все это, конечно, спортивная деятельность, но большинство людей не воспринимает это как отдельную дисциплину.
Мы катается на досках или ходим с друзьями на секцию скалолазания или как хобби, или как новый эксперимент. Кто-то крутится на BMX-байке после школы с друзьями, а кто-то едет на скейтборде до универа. И этот интерес не равен интересу к профессиональному спорту. В мире сотни миллионов людей обожают велосипед − но только малый процент из них смотрит соревнования по шоссейным велогонкам или велотреку.
То есть отдельная ключевая сложность всех этих дисциплин в трудности определения − где начинается профессионализм. Обычно профессиональный спортсмен – тот, кто зарабатывает на этом виде спорта, выступая на регламентированных соревнования.
Но скейтбординг, BMX, скалолазание всегда были скорее про образ жизни или субкультуру. Конечно, в этих видах тоже есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях, снимаются в фотосессиях или получают деньги за турниры и спонсорские контракты. Но тут граница намного тоньше и неоднозначнее. Тут можешь лучше всех в мире крутить флипы на доске, но специально не участвовать ни в каких соревнованиях, а выбрать вместо этого, например, миллионный тикток со своими трюками. Позовут ли тебя на Олимпиаду? И зачем она вообще тебе нужна?
Эта Олимпиада − сплошные проблемы и обуза для всех. Японцы − против, убытки − 22 млрд, на трибунах − пустота
У других видов спорта нет таких проблем перехода между любителями и профи, потому что их иерархия формировалась давно и совсем в другом мире.
Отсюда же выходит другая важная проблема уличных видов: формализованность Олимпиады плохо уживается с их философией.
«Скейтбординг мне понравился, потому что никто не указывал, что нужно делать». Но что теперь?
Чемпион России по скейтбордингу Егор Кальдиков так отвечал на вопрос, чем скейтбординг отличается от других видов спорта: «Свободой: ты можешь носить какую хочешь одежду и обувь. Чтобы начать заниматься, нужны только доска и желание, а город может стать отличной тренировочной площадкой.
Нет тренеров, жесткой дисциплины, как в традиционных видах спорта. Тренируют такие же ребята-скейтбордисты. Они передают, прежде всего, любовь к этому образу жизни.
Это не навязывание любви через изнуряющие тренировки. Сначала ты становишься частью коммьюнити людей, любящих скейт-культуру, а уже потом тренируешься, чтобы стать лучше».
Вот цитата другого чемпиона Константина Кабанова: «Скейтбординг мне понравился, потому что никто не указывал, что нужно делать».
Оба российских скейтера правы – зародившийся в 50-е на асфальтовых дорожках калифорнийского побережья скейтбординг привлекал людей именно демократичностью, неформальностью и толерантностью. Это была простая и доступная альтернатива бюрократизированному спорту.
Именно андеграундный характер скейтбординга сейчас вызывает споры, отразится ли на нем положительно признание олимпийским видом спорта.
Одни скейтеры полагают, что это хорошо: скейтбординг получит внимание, упоминания, ресурсы для развития и приток новых людей. Другие, наоборот, считают, что олимпийский рефрейминг угрожает самой природе этого спорта, свободной от соревнований и оценок: бюрократизация и коммерциализация уничтожит скейтбордисткую идею независимости и равноправия.
В Токио-2020 скейтбординг − как мужской, так и женский, − представлен сразу в двух видах – стрит (катание на уличных локациях) и парк (катание в скейт-парках).
И тут же сразу появляется еще одна проблема − судейство. Практически все, от опытных скейтеров до обычных любителей скейтбординга, признают, что его очень тяжело оценивать.
На Олимпиаде, судя по имеющимся данным, оценка выступления должна происходить по четко обозначенным критериям, некоторые из которых помечаются как приоритетные. Например, в первую очередь судьи должны оценивать сложность трюков, на втором месте – оценка за исполнение (качество, стиль, сила и т.д.). Также при подведении итогов оценка за сложность программы приоритетнее оценки за разнообразие.
Со скалолазанием проще всего: правила самые очевидные, а соревновательный альпинизм проводился даже в СССР 50-х
У спортивного скалолазания на Олимпиаде будут аж три разновидности:
- Лазание на скорость. Тут все просто: скалолазы преодолевают пятнадцатиметровую эталонную трассу на время, а побеждает тот, кто быстрее.
- Лазание на трудность. Здесь необходимо преодолеть трассу на 18-метровой стене и забраться как можно выше (в идеале – достигнуть «топа», т.е. верхней точки), затратив минимум времени.
- Боулдеринг. В этой дисциплине скалолазы проходят каскад коротких, но предельно сложных трасс. Главная задача – зафиксировать двумя руками финишную точку маршрута (топ). Когда выступят все спортсмены, судьи подсчитывают количество топов, промежуточных отметок и использованных попыток.
Выявлять лучшего в скалолазании проще, чем в том же скейтбординге. Плюс скалолазание «спортивный статус» получило значительно раньше. Вообще, спортивное скалолазание как соревновательный альпинизм на скалах появился в СССР – первый чемпионат Союза по скалолазанию был проведен еще в 1955 году.
Как вы знаете историю Олимпиады. Почему сначала не было женщин? Как Усэйн Болт впервые выступил? Тест про все года
Россия, кстати, в скалолазании и сейчас занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Чемпионаты страны и юношеские первенства, а также многоэтапный кубок страны проводятся ежегодно, а российская сборная по скалолазанию называется в числе главных фаворитов на Олимпиаде-2020. В частности, в составе сборной России в Токио выступает 10-кратная рекорсдменка мира Юлия Каплина.
BMX-фристайл: не отдельный вид, но, возможно, самое зрелищное дополнение велопрограммы
BMX (BicycleMoto Xtream) − это разновидность маленьких и прочных велосипедов, которые изначально придуманы взрослыми любителями мотокросса для детей – те не могли кататься на полноразмерных спортивных мотоциклах. BMX-фристайл же заключается в исполнении разного рода трюков на велике, тесно связанных с акробатикой (вращения, сальто и прочее).
BMX-фристайл реально зрелищный, а разговоры о его включении в олимпийскую программу велоспорта шли уже относительно давно. Вице-президент Европейского велосипедного союза (UEC) Александр Гусятников: «По ВМХ-фристайлу вопрос обсуждался еще перед Пекином. Но там не были в достаточной степени проработаны правила, регламент. Этот вид программы очень привлекателен, площадки могут располагаться в черте города и сооружения не требуют высоких затрат на возведение».
Призер Кубка мира Константин Андреев: «Честно говоря, я этого решения ждал много лет. Когда еще только начинал заниматься всем этим, мечтал, что однажды случится. В последние два года чувствовалось, что все к этому шло, что UCI старается упорядочить регламент. Они стали пропагандировать единнообразную систему судейства. Конечно, у нас уличный вид спорта и в чем-то в связи с этими решения он меняется, но я понимаю, что для смены статуса это необходимо».