Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы

Олимпийские игры расширяются и делают это по-новому: кроме добавления привычных видов спорта вроде бейсбола программа теперь включает скейтбординг, скалолазание и BMX-фристайл, а в следующие игры вообще войдет брейк-данс.

Что означает этот поворот к массовым увлечениям, которые никогда не воспринимались в плоскости профессионального спорта? Как это смотреть? Что про это говорят сами скейтеры и скалолазы?

МОК все объясняет движением к молодежи − но не учитывает особый фактор массовости этих видов

Президент МОК Томас Бах объясняет реформы так: «Мы хотим сделать спорт привлекательным для молодежи. С множеством вариантов выбора, который есть у молодых людей, мы не можем ожидать, что они самостоятельно к нам придут. Нам приходится идти к ним. Новые виды спорта, включенные в программу, − это «инновационное сочетание существующих и новых, сфокусированных на молодых людях мероприятий, которые популярны в Японии».

Это ориентирование подтверждает статистика. По разным данным, скейтбординг считается шестым видом спорта по популярности – более 85 миллионов скейтбордистов. В BMX и скалолазании цифры меньше, но там тоже наблюдается давний рост интереса.