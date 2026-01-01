Скейтбординг

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Зачем Олимпиада добавила уличные виды (скейтборд, скалолазание, BMX) и почему тут есть как минимум две проблемы
#Олимпиада-2020
Девочки из Афганистана учатся и познают мир через скейтбординг. Фильм об этом тоже взял «Оскар»
#кино
Главный скейтбордист планеты учит дочь кататься на скейтборде. Видео – хит
#Тони Хоук
#Тони Хоук
# новости
Nike показал форму для скейтбординга, который впервые появится как вид спорта на Олимпиаде-2020
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Скейтбординг
Всеми призерами Олимпиады по женскому скейтбордингу в стрите стали тинейджеры. Победительнице 13 лет
#Олимпиада-2020
Одежда
Nike показал форму для скейтбординга, который впервые появится как вид спорта на Олимпиаде-2020
#одежда