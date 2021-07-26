Всеми призерами Олимпиады по женскому скейтбордингу в стрите стали тинейджеры. Победительнице 13 лет

На Олимпиаде прошли соревнования по скейтбордингу среди женщин (стрит). Подиум заняли две спортсменки 13 лет и одна 16 лет:

🇯🇵 Момидзи Нисия 🇧🇷 Райсса Лил 🇯🇵 Фуна Накаяма

Это первые женские соревнования по скейтбордингу в истории Олимпиады. Дисциплину включили в программу в 2016 году, до этого в Токио прошли только мужские соревнования в стрите. 4 и 5 августа пройдет турнир в дисциплине парк.

