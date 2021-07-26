Олимпиада-2020
Всеми призерами Олимпиады по женскому скейтбордингу в стрите стали тинейджеры. Победительнице 13 лет
3 часа назад
На Олимпиаде прошли соревнования по скейтбордингу среди женщин (стрит). Подиум заняли две спортсменки 13 лет и одна 16 лет:
- 🇯🇵 Момидзи Нисия
- 🇧🇷 Райсса Лил
- 🇯🇵 Фуна Накаяма
Это первые женские соревнования по скейтбордингу в истории Олимпиады. Дисциплину включили в программу в 2016 году, до этого в Токио прошли только мужские соревнования в стрите. 4 и 5 августа пройдет турнир в дисциплине парк.
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