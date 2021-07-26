Олимпиада-2020
Поделиться:
Комментарии:
0
#Олимпиада-2020

Всеми призерами Олимпиады по женскому скейтбордингу в стрите стали тинейджеры. Победительнице 13 лет

3 часа назад

сайт Олимпиады в Токио

На Олимпиаде прошли соревнования по скейтбордингу среди женщин (стрит). Подиум заняли две спортсменки 13 лет и одна 16 лет:

  1. 🇯🇵 Момидзи Нисия
  2. 🇧🇷 Райсса Лил
  3. 🇯🇵 Фуна Накаяма

Это первые женские соревнования по скейтбордингу в истории Олимпиады. Дисциплину включили в программу в 2016 году, до этого в Токио прошли только мужские соревнования в стрите. 4 и 5 августа пройдет турнир в дисциплине парк.
 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Олимпиады в Токио
Еще по теме
На Олимпиаде будут брейк-данс, скейтбординг, серфинг и скалолазание. Эм, что?
Главный скейтбордист планеты учит дочь кататься на скейтборде. Видео – хит
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Олимпиада-2020