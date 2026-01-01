Скейтбординг: Новости

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Скейтбординг
Всеми призерами Олимпиады по женскому скейтбордингу в стрите стали тинейджеры. Победительнице 13 лет
#Олимпиада-2020
Одежда
Nike показал форму для скейтбординга, который впервые появится как вид спорта на Олимпиаде-2020
#одежда