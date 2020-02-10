Девочки из Афганистана учатся и познают мир через скейтбординг. Фильм об этом тоже взял «Оскар»

На сайте организации рассказывают и о фильме – его снимала съемочная группа, в которой были только женщины. Мысли Перковича: «Мы видим так много негативных историй об Афганистане, но эта история – о реальной надежде, которая помогает бросить вызов восприятию. Здесь мы все твердо верим: когда девушки и женщины наделены правами, они могут достичь великих целей».

Режиссер фильма – еще один важный персонаж

Фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» взял несколько наград еще в 2019-м. Его признали лучшим в своей категории на фестивале «Flyway» в Висконсине и на мероприятии по социальной справедливости в Сиэттле. 2 февраля 2020-го картина выиграла награду BAFTA – стала лучшим британским документальным фильмом. Теперь есть и «Оскар».

Режиссер фильма – Кэрол Дайсингер. К ней тоже нужно присмотреться подробнее. В 2010 году Дайсингер уже мелькала на всевозможных фестивалях и получала признание. Тогда она сняла об Афганистане полнометражный документальный фильм «Лагерь победы, Афганистан», собранный из 300 часов видеоматериала.