Девочки из Афганистана учатся и познают мир через скейтбординг. Фильм об этом тоже взял «Оскар»
«Оскар» удивил результатами – больше всего наград отдали фильму «Паразиты». «Медуза» уже написала, что эта картина стала первой в истории, которую одновременно признали лучшим фильмом и лучшим международным фильмом, снятом не на английском языке. Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой, Хоакин Феникс – лучшим актером.
Пока все обсуждают решения по главным премиям, нас заинтересовала другая награда. Фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» стал лучшим среди документальных короткометражек. Его мировая премьера состоялась 28 апреля 2019 года. Фильм идет 39 минут и показывает Афганистан через увлечение маленьких девочек.
В фильме показывают работу организации Skateistan – это она помогает детям
При первом заходе на официальный сайт некоммерческой организации Skateistan сразу попадаем на баннер с фильмом. Skateistan возник в 2007 году – сначала в Кабуле (столица Афганистана), а потом разросся и до Южной Африки. Ее основателем считают австралийского скейтбордиста Оливера Перковича, который приехал в Кабул с тремя скейтбордами.
На сайте организации есть большая история (обязательно почитайте) по этапам ее создания. Здесь главное, что нужно знать о проекте Перковича:
- Сначала Перкович просто одолжил скейтборды нескольким подросткам. Это объединило детей – в занятии скейтбордингом быстро стерлись все социальные различия. Каждый ребенок на равных ощущал себя рядом с остальными. Из этого выросла идея для чего-то глобального.
- Социальные нормы запрещали девушкам заниматься спортом в Афганистане. Скейтбординг считался обычной игрой – эту лазейку использовал Skateistan.Так на скейтборды встали сотни детей разных возрастов и полов. Все они искали в организации убежище от войны, бедности и других бед внешнего мира.
- Позже все это выросло в специальную школу в Кабуле. Так в Афганистане появился первый скейтпарк. Развлечение совместили с образованием: там детей учат чтению, письму, культуре, правам человека и другим основополагающим вещам. Идея такая, что обучения проходит через игру.
- Программа Skateistan помогала афганским детям попасть в государственную школу. Особенно важной задумка была для девочек. Появление «Талибана» повлияло не только на политику – в Афганистане разрушилась система образования, поэтому лишь 13% женщин умели писать.
- Все эти годы Skateistan объединял детей по всему Афганистану. Росло количество учеников школы, разрабатывались новые молодежные программы. Так открылась еще одна школа в Мазари-Шарифе, потом Skateistan создал филиалы в Камбодже и в Южной Африке. Теперь он существует на три страны.
В Афганистан приезжали даже профессиональные скейтбордисты – они помогали организации деньгами и закупали скейтборды. Идея самого Перковича конкретнее всего звучит тут: «Скейтбординг дает вам сообщество, чтобы вдохновить вас, направить вас и бросить вам вызов. Через скейтборд вы сталкиваетесь с разными идеями на разном фоне. Это развивает толерантность».
На сайте организации рассказывают и о фильме – его снимала съемочная группа, в которой были только женщины. Мысли Перковича: «Мы видим так много негативных историй об Афганистане, но эта история – о реальной надежде, которая помогает бросить вызов восприятию. Здесь мы все твердо верим: когда девушки и женщины наделены правами, они могут достичь великих целей».
Режиссер фильма – еще один важный персонаж
Фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)» взял несколько наград еще в 2019-м. Его признали лучшим в своей категории на фестивале «Flyway» в Висконсине и на мероприятии по социальной справедливости в Сиэттле. 2 февраля 2020-го картина выиграла награду BAFTA – стала лучшим британским документальным фильмом. Теперь есть и «Оскар».
Режиссер фильма – Кэрол Дайсингер. К ней тоже нужно присмотреться подробнее. В 2010 году Дайсингер уже мелькала на всевозможных фестивалях и получала признание. Тогда она сняла об Афганистане полнометражный документальный фильм «Лагерь победы, Афганистан», собранный из 300 часов видеоматериала.
В Лос-Анджелесе она работала сценаристом, редактировала материалы и другие документалки. О Дайсингер надо знать еще несколько вещей. Она выигрывала студенческий «Оскар», редактировала музыкальные клипы и даже стала преподавателем в школе искусств. Естественно, что она часто рассказывает о кино и делится собственным опытом работы.
Так на официальном сайте Дайсингер описан фильм «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»: «Skateistan набирает детей из бедных районов, обучает их образованию и жизненным навыкам, чтобы они могли вернуться в систему государственных школ и получить справедливый старт в жизни.
Для девушек возможность кататься на скейтборде – это уникальный опыт. Они могут соревноваться, играть, узнавать свои сильные стороны и набираться смелости. Фильм рассказывает о классе девочек в течение учебного года, когда они растут благодаря радости от скейтбординга и теплоте женщин, которые их учат».