🇷🇺🥈 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла серебро Олимпиады-2020

В финале Олимпиады-2020 сборная России проиграла Латвии со счетом 18:21.

На групповом этапе Россия выиграла три матча из семи, четыре раза проиграла и вышла в плей-офф с пятого место:

в четвертьфинале она прошла Нидерланды;

в полуфинале – четырехкратного чемпиона мира Сербию, которая выиграла группу (семь побед из семи).

Россию на турнире представляли Илья Карпенков, Александр Зуев, Станислав Шаров и Кирилл Писклов. Во время матча у Карпенкова оторвалась подошва на кроссовке – он прикрепил ее пластырем.

Подиум:

1. 🇱🇻 Латвия.

2. 🇷🇺 Россия.

3. 🇷🇸 Сербия.

Россия в 2014 году становилась бронзовым призером чемпионата мира.

Латвия в 2019 году выигрывала серебро ЧМ.

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