Олимпиада-2020
баскетбол
25/17
баскетбол 3х3
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🇷🇺🥈 Мужская сборная России по баскетболу 3х3 выиграла серебро Олимпиады-2020
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В финале Олимпиады-2020 сборная России проиграла Латвии со счетом 18:21.
На групповом этапе Россия выиграла три матча из семи, четыре раза проиграла и вышла в плей-офф с пятого место:
- в четвертьфинале она прошла Нидерланды;
- в полуфинале – четырехкратного чемпиона мира Сербию, которая выиграла группу (семь побед из семи).
Россию на турнире представляли Илья Карпенков, Александр Зуев, Станислав Шаров и Кирилл Писклов. Во время матча у Карпенкова оторвалась подошва на кроссовке – он прикрепил ее пластырем.
Подиум:
1. 🇱🇻 Латвия.
2. 🇷🇺 Россия.
3. 🇷🇸 Сербия.
- Россия в 2014 году становилась бронзовым призером чемпионата мира.
- Латвия в 2019 году выигрывала серебро ЧМ.
Женская сборная России – серебряный призер Олимпиады-2020 по баскетболу 3х3
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