баскетбол 3х3

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Серебро России в баскетболе 3х3 выиграли близняшки. Финал прошел в их день рождения
#Олимпиада-2020
Финал баскетбола 3х3 – драма: наш игрок заматывал обувь пластырем из-за оторванной подошвы, соперник лечил ногу и командовал со стула
#Олимпиада-2020
Как устроен баскетбол 3х3, зачем он нужен и почему Россия в нем такая сильная (а в обычном – нет)
#Олимпиада-2020
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#Олимпиада-2020
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