Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 23 июня по 8 августа 2021 года. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Мы рассказываем об основных видах спорта, которые представлены на Олимпиаде-2020. Ниже – несколько примеров наших разборов и рассказ о водном поло:
Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Волейбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Основные правила
- В женских соревнованиях команды разделены на две группы по пять команд. В плей-офф выходят четыре лучшие команды из каждой группы.
- У мужчин формат похожий – тоже две группы и тоже по четыре команды выходят в плей-офф. Но на групповом этапе участвуют 12 сборных.
- Матч состоит из четырех периодов. Каждый из них длится по восемь минут.
- Атака каждой команды длится максимум 25 секунд. На поле находятся шесть полевых игроков и вратарь.
- Если игрок грубо нарушил правила, он удаляется из воды на 15 секунд. Если нарушение не было грубым – это свободный бросок.
- Игрок с тремя удалениями отправляется на скамейку (его может заменить другой).
- Каждая команда может взять четыре тайм-аута. Важно: они берутся только во время собственной атаки.
Разыгрывается два комплекта медалей.
Расписание соревнований
Матчи женской сборной России:
- 24 июля. 12:20. Китай – Россия
- 26 июля. 08:00. Россия – Венгрия
- 30 июля. 08:00. США – Россия
- 1 августа. 12:20. Россия – Япония
Матчи 1/4 финала у женщин состоятся 3-4 августа. 5 августа пройдут полуфиналы и игры за 5-8 места. 7 августа: матч за пятое место, матч за седьмое место, матч за третье место. 7 августа в 10:30 по Москве – женский финал.
Мужская сборная России не участвует в турнире. Матчи 1/4 финала у мужчин состоятся 4 августа. 6 августа пройдут полуфиналы и игры за 5-8 места. 8 августа: матч за пятое место, матч за седьмое место, матч за третье место. 8 августа в 10:30 по Москве – мужской финал.
Термины
1) Домой – возвращение команды к собственным воротам после атаки.
2) Отвал – игрок плывет в противоположную сторону во время атаки.
3) Переход – мяч отдается другой команде из-за нарушения правил или окончания времени.
4) Лишний – игрок из команды, которая имеет большинство. Это значит, что в другой команде в этот момент удаление.
5) Ломать линию – смена позиций в атаке при наличии лишнего игрока. Игроки через одного плывут вперед или назад, чтобы свободнее разыгрывать мяч.
Кто едет от России?
Состав женской сборной России на Олимпиаду в Токио: Мария Берснева, Вероника Вахитова, Надежда Глызина, Евгения Головина, Евгения Иванова, Эльвина Каримова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Алена Сержантова, Анастасия Симанович, Евгения Соболева, Анна Тимофеева, Анастасия Федотова (запас).
Кто фаворит?
Выдержка из нашего материала по раскладам: «Мужская команда не поехала, у женской была бронза на прошлой Олимпиаде, финал на Евро-2020. Есть шанс на медаль, если забыть про вылет в четвертьфинале на ЧМ-2019». На Олимпиаде в Рио в женских соревнованиях победила сборная США, у мужчин – Сербия. Они будут фаворитами и в этот раз.
За кем следить?
Эльвина Каримова – одна из главных звезд сборной России на Олимпиаде-2020. Она выступает за сборную с 2013 года, была в составе в Рио-2016, после этого выигрывала серебро ЧЕ-2020. На клубном уровне Каримова имеет три серебра чемпионата России. Выделяется скоростью действий при маленьком росте (всего 166 см).
Еще Каримова стала лучшим бомбардиром на ЧЕ среди юниорок в 2012 году. Тогда она была капитаном, а сборная России выиграла турнир.