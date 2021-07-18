Водное поло на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Кто фаворит?

Выдержка из нашего материала по раскладам: «Мужская команда не поехала, у женской была бронза на прошлой Олимпиаде, финал на Евро-2020. Есть шанс на медаль, если забыть про вылет в четвертьфинале на ЧМ-2019». На Олимпиаде в Рио в женских соревнованиях победила сборная США, у мужчин – Сербия. Они будут фаворитами и в этот раз.

За кем следить?

Эльвина Каримова – одна из главных звезд сборной России на Олимпиаде-2020. Она выступает за сборную с 2013 года, была в составе в Рио-2016, после этого выигрывала серебро ЧЕ-2020. На клубном уровне Каримова имеет три серебра чемпионата России. Выделяется скоростью действий при маленьком росте (всего 166 см).

Еще Каримова стала лучшим бомбардиром на ЧЕ среди юниорок в 2012 году. Тогда она была капитаном, а сборная России выиграла турнир.