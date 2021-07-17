Волейбол на Олимпиаде-2020: за кем следить, какие правила, когда смотреть матчи России

Основные правила

В мужском и женском турнире участвуют 12 сборных. Они разделены на две группы по шесть команд. Четыре лучшие в каждой группе выходят в плей-офф.

Матчи плей-офф начинаются с четвертьфинала. На групповом этапе игры проходят по круговой системе. Каждая игра заканчивается, когда одна из команд выигрывает три партии.

Каждая партия играется до 25 очков. Если команды делают счет 24:24, то дальше важно достичь разницы в два очка. При счете 28:26 матч закончится, при 27:26 – нет.

Пятая партия в каждом матче играется до 15 очков. Она проходит с таким же правилом разницы в два очка. Команда, которая зарабатывает очко, выполняет подачу.

Расписание соревнований

🏐 Женщины

25 июля . 3:00. Россия — Италия

. 3:00. Россия — Италия 27 июля . 3:00. Россия — Аргентина

. 3:00. Россия — Аргентина 29 июля . 10:25. Россия — Китай

. 10:25. Россия — Китай 31 июля . 5:05. Россия — США

. 5:05. Россия — США 2 августа . 8:20. Россия — Турция

. 8:20. Россия — Турция 4 августа . 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала

. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала 6 августа . 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала

. 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала 8 августа . 3:00. Матч за третье место

. 3:00. Матч за третье место 8 августа. 7:30. Финал

🏐 Мужчины

24 июля . 8:20. Россия — Аргентина

. 8:20. Россия — Аргентина 26 июля . 5:05. Россия — США

. 5:05. Россия — США 28 июля . 15:45. Россия — Бразилия

. 15:45. Россия — Бразилия 30 июля . 15:45. Россия — Франция

. 15:45. Россия — Франция 1 августа . 8:20. Россия — Тунис

. 8:20. Россия — Тунис 3 августа . 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала

. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала 5 августа . 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала

. 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала 7 августа . 7:30. Матч за третье место

. 7:30. Матч за третье место 7 августа. 15:15. Финал

Волейболисты разыграют два комплекта медалей.