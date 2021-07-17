Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #волейбол

Волейбол на Олимпиаде-2020: за кем следить, какие правила, когда смотреть матчи России

51 минуту назад

твиттер сборной России по волейболу

Олимпиада-2020 перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Она пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года в японском Токио. Из-за коронавируса на трибунах не будет зрителей, но все соревнования состоятся. Мы на «Голе» разбираем основные виды спорта, которые представлены на Олимпиаде. Вот некоторые из таких материалов:

Гандбол на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Синхронное плавание на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Ниже – рассказ о волейболе.

Основные правила

В мужском и женском турнире участвуют 12 сборных. Они разделены на две группы по шесть команд. Четыре лучшие в каждой группе выходят в плей-офф.

Матчи плей-офф начинаются с четвертьфинала. На групповом этапе игры проходят по круговой системе. Каждая игра заканчивается, когда одна из команд выигрывает три партии.

Каждая партия играется до 25 очков. Если команды делают счет 24:24, то дальше важно достичь разницы в два очка. При счете 28:26 матч закончится, при 27:26 – нет.

Пятая партия в каждом матче играется до 15 очков. Она проходит с таким же правилом разницы в два очка. Команда, которая зарабатывает очко, выполняет подачу.

Расписание соревнований

🏐 Женщины

  • 25 июля. 3:00. Россия — Италия
  • 27 июля. 3:00. Россия — Аргентина
  • 29 июля. 10:25. Россия — Китай
  • 31 июля. 5:05. Россия — США
  • 2 августа. 8:20. Россия — Турция
  • 4 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала
  • 6 августа. 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала
  • 8 августа. 3:00. Матч за третье место
  • 8 августа. 7:30. Финал

🏐 Мужчины

  • 24 июля. 8:20. Россия — Аргентина
  • 26 июля. 5:05. Россия — США
  • 28 июля. 15:45. Россия — Бразилия
  • 30 июля. 15:45. Россия — Франция
  • 1 августа. 8:20. Россия — Тунис
  • 3 августа. 3:00, 7:00, 11:00, 15:30. Матчи 1/4 финала
  • 5 августа. 7:00, 15:00. Матчи 1/2 финала
  • 7 августа. 7:30. Матч за третье место
  • 7 августа. 15:15. Финал

Волейболисты разыграют два комплекта медалей.

XinHua/Global Look Press

Термины

1) Доводка – первое касание. Мяч после него обрабатывается и откидывается связующему.

2) Котел – зона за центром площадки, куда чаще всего скидывается мяч во время атаки.

3) Диг – удар по мячу, который выполняется тыльной стороной ладони при игре в защите.

4) Съем – остановка серии из нескольких подряд успешных подач у соперника.

5) Зачехлить – выиграть очко блоком. Блокирующие отбивают мяч на сторону соперника при его ударе.

Кто едет от России?

🏐 Женщины

  • Связующие: Полина Матвеева, Евгения Старцева.
  • Диагональные: Наталия Гончарова, Анна Лазарева.
  • Блокирующие: Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова.
  • Доигровщицы: Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева.
  • Либеро: Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко.

🏐 Мужчины

  • Связующие: Игорь Кобзарь, Павел Панков.
  • Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.
  • Блокирующие: Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев.
  • Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных.
  • Либеро: Валентин Голубев.

Полный состав сборной России на Олимпиаду-2020

Xinhua/Global Look Press

Кто фаворит?

У женских сборных выделяется сборная Китая – это действующий победитель Олимпиады. В 2016 году она обыграла Сербию (3:1) в финале турнира в Рио. В 2018-м Сербия впервые в истории выиграла чемпионат мира. Еще на турнире интересна сборная Бразилии, которая побеждала на двух Олимпиадах до 2016-го. Россия тоже будет одним из фаворитов, но не главным.

В мужских соревнованиях шансов у России больше. Там сборная входит в число основных фаворитов. У нее будет очень сложная группа, где главными соперниками станут Бразилия, Аргентина и США. Особенно важен и интересен матч с Бразилией – она остается главным претендентом на золото.

За кем следить?

Максим Михайлов – главный волейболист в мужской сборной России. Он выделялся по игре еще на Олимпиаде-2012, а через девять лет стал знаменосцем сборной. Для Михайлова это будет уже четвертая Олимпиада, куда он едет в 33 года. Главным достоинством Михайлова остается подача – ее давно боятся даже партнеры по тренировкам.

На четвертую Олимпиаду поедет и Бруно Резенде из Бразилии. Это главная звезда и личность всего мужского турнира на Олимпиаде. Он был капитаном в 2016-м, когда Бразилия выиграла Олимпиаду и прошла Россию (3:0). Тогда Резенде рассказывал, что Бразилия показала лучшую игру на турнире именно против россиян. Сейчас Резенде уже 35, но к Олимпиаде он готов.

В женских соревнованиях звездой считается китаянка Чжу Тин. Она была самым ценным игроком на Олимпиаде-2016. Сейчас не постарела – выиграла титул MVP в китайской волейбольной лиге. За неделю до Олимпиады 35-летняя Чжу Тин стала звездой рекламы, которая направлена на правильное питание и укрепление здоровья.

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