Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть

Основные правила

Мужчины и женщины соревнуются в шести дисциплинах: пневматическая винтовка, винтовка из трех положений, пневматический пистолет, скорострельный пистолет/пистолет, трап, скит. С 2017 года в программу включены еще три смешанные дисциплины: винтовка, пистолет, трап.

Стрелки из винтовки и пистолета работают в помещении. Они стреляют по неподвижной мишени с определенного расстояния.

Трап и скит отличаются друг от друга расположением стрелковых номеров и подготовкой к выполнению выстрела. В этих видах идет стрельба по движущимся мишеням.

Трап и скит относятся к стендовой стрельбе, остальные виды – к пулевой. В этом материале мы объединили эти два вида программы, потому что вместе их подают и организаторы.

Всего на Олимпиаде-2020 участвуют 360 стрелков. Их на 30 меньше, чем было на Олимпиаде в Рио. Так произошло из-за появления смешанных дисциплин – они заменили мужские.