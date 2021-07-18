Стрельба на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
Олимпиада-2020 пройдет в Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Она перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Мы на «Голе» рассказываем об основных видах спорта, которые там представлены. Этот материал – о стрельбе. Спортсмены там разыграют 15 комплектов наград в мужских, женских и смешанных соревнованиях. Другие разборы:
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Основные правила
Мужчины и женщины соревнуются в шести дисциплинах: пневматическая винтовка, винтовка из трех положений, пневматический пистолет, скорострельный пистолет/пистолет, трап, скит. С 2017 года в программу включены еще три смешанные дисциплины: винтовка, пистолет, трап.
Стрелки из винтовки и пистолета работают в помещении. Они стреляют по неподвижной мишени с определенного расстояния.
Трап и скит отличаются друг от друга расположением стрелковых номеров и подготовкой к выполнению выстрела. В этих видах идет стрельба по движущимся мишеням.
Трап и скит относятся к стендовой стрельбе, остальные виды – к пулевой. В этом материале мы объединили эти два вида программы, потому что вместе их подают и организаторы.
Всего на Олимпиаде-2020 участвуют 360 стрелков. Их на 30 меньше, чем было на Олимпиаде в Рио. Так произошло из-за появления смешанных дисциплин – они заменили мужские.
Расписание соревнований
В стрельбе важны квалификация и финалы. Поэтому мы публикуем здесь полное расписание вообще всех видов программы.
- 24 июля. 02:30. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация
- 24 июля. 04:30. Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
- 24 июля. 06:30. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
- 24 июля. 08:30. Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
- 25 июля. 03:00. Женщины. Скит. Квалификация. День 1
- 25 июля. 03:00. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Квалификация
- 25 июля. 05:00. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
- 25 июля. 06:30. Мужчины. Скит. Квалификация. День 1
- 25 июля. 07:00. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Квалификация
- 25 июля. 09:00. Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м. Финал
- 26 июля. 03:00. Женщины. Скит. Квалификация. День 2
- 26 июля. 05:00. Мужчины. Скит. Квалификация. День 2
- 26 июля. 07:00. Женщины. Скит. Финал
- 26 июля. 09:00. Мужчины. Скит. Финал
- 27 июля. 03:00. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Квалификация
- 27 июля. 05:00. Пневматический пистолет, 10 м. Микст. Финал
- 27 июля. 07:00. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Квалификация
- 27 июля. 09:00. Пневматическая винтовка, 10 м. Микст. Финал
- 28 июля. 03:00. Женщины. Трап. Квалификация. День 1
- 28 июля. 06:30. Мужчины. Трап. Квалификация. День 1
- 29 июля. 03:00. Женщины. Трап. Квалификация. День 2
- 29 июля. 05:00. Мужчины. Трап. Квалификация. День 2
- 29 июля. 07:00. Женщины. Трап. Финал
- 29 июля. 09:00. Мужчины. Трап. Финал
- 30 июля. 03:00. Женщины. Пистолет, 25 м. Квалификация
- 30 июля. 06:00. Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
- 31 июля. 03:00. Трап. Микст. Квалификация
- 31 июля. 06:00. Трап. Микст. Финал
- 31 июля. 06:00. Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Квалификация
- 31 июля. 08:30. Женщины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал
- 01 августа. 02:30. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Квалификация. День 1
- 02 августа. 02:30. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Квалификация. День 2
- 02 августа. 05:00. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Квалификация
- 02 августа. 07:30. Мужчины. Скоростной пистолет, 25 м. Финал
- 02 августа. 09:00. Мужчины. Винтовка с трех позиций, 50 м. Финал
Термины
1) Рваная мишень – та, которая разрушилась при вылете из машинки для метания.
2) Мертвая зона – расстояние, преодоленное мишенью с момента вылета до реакции стрелка на нее.
3) Обработка мишени – последовательность действий стрелка с момента подготовки до выстрела.
4) Дублет – мишени, которые одновременно подаются для выстрела. В стенде они летят навстречу друг другу, в трапе – параллельно.
5) Угонная мишень – мишень, улетающая по направлению от стрелка.
Кто едет от России?
Пулевая стрельба
Антон Аристархов, Леонид Екимов, Сергей Каменский, Владимир Масленников, Вадим Мухаметьянов, Артем Черноусов, Виталина Бацарашкина, Анастасия Галашина, Юлия Зыкова, Юлия Каримова, Маргарита Черноусова.
Стендовая стрельба
Алексей Алипов, Максим Кабацкий, Зиля Батыршина, Наталья Виноградова, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина.
Кто фаворит?
Спортсмены из России входят в число главных фаворитов. Выдержка из нашего материала: «С большой долей вероятности медали здесь будут, но хочется золотых. Их на ЧМ-2018 брали Каменский, Каримова, Бацарашкина и Черноусов. Притом у Бацарашкиной и так есть серебро Олимпиады-2016. Очень интересно, как сложится именно на этом турнире».
За кем следить?
Стрелок из пистолета из Южной Кореи Дзин Чон О – четырехкратный победитель Олимпиады. Это единственный четырехкратный чемпион Олимпиады по стрельбе в индивидуальных соревнованиях. Он же будет важным действующим лицом и в борьбе за золото Токио. Этому спортсмену уже 41 год.
Интересен и американский стрелок Винсент Хэнкок. Он выигрывал соревнования даже во время проливного дождя. Так он готовится к Олимпиаде: