Александр Иваницкий
борьба
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#Александр Иваницкий #борьба

82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье

25 июля 2020, 12:49

Александр Иваницкий – олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года и журналист – пропал 22 июля. Он пошел в лес за грибами возле Рузы и заблудился.

Сегодня Иваницкого нашли мертвым. Главное по ситуации:

  • Поисками занимался поисковый волонтерский отряд «Лиза Алерт». Источник сообщил ТАСС о смерти Иваницкого.
  • ТАСС пишет, ссылаясь на информацию из правохранительных органах: «Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера».
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