🇷🇺 Садулаев – знаменосец России на церемонии закрытия Олимпиады-2020

Об этом стало известно после победы Абдулрашида Садулаева в поединке в весе до 96 кг над 🇺🇸 Кайлом Снайдером.

«После финала мне сказали, что буду знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио. Это большая честь. К слову, еще в 2016 году в Рио-де-Жанейро было желание пронести флаг, но не всегда все складывается так, как мы хотим.

Первые намеки на это тренер сделал еще перед схваткой с Кайлом Снайдером, и это меня подстегнуло», – сказал Садулаев.