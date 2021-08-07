Абдулрашид Садулаев
борьба
🇷🇺 Садулаев – знаменосец России на церемонии закрытия Олимпиады-2020
час назад
Об этом стало известно после победы Абдулрашида Садулаева в поединке в весе до 96 кг над 🇺🇸 Кайлом Снайдером.
«После финала мне сказали, что буду знаменосцем команды ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио. Это большая честь. К слову, еще в 2016 году в Рио-де-Жанейро было желание пронести флаг, но не всегда все складывается так, как мы хотим.
Первые намеки на это тренер сделал еще перед схваткой с Кайлом Снайдером, и это меня подстегнуло», – сказал Садулаев.
- Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Он побеждал на Олимпиаде-2016.
- На церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио знаменосцами 🇷🇺 России были волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.
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