Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана

В декабре-2019 Садулаев получил дисквалификацию за выражение политических и религиозных взглядов, но это не отразилось на будущих турнирах: он все равно не планировал соревноваться до февраля, лицензия для участия в Олимпиаде-2020 сохранилась, а потом сами игры перенесли на год. Срок дисквалификации истек в конце января.

Возможно, так Садулаев ответил Кадырову. Тот говорил, что Шамиль провоцировал уничтожение чеченцев

За месяц до истории с футболкой (в августе-2019) глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал интервью, в котором высказался об имаме Шамиле и сказал о терроре против Чечни. Главные цитаты:

• «В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. Восьмого марта в Урус-Мартане провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода»;

• «Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России»;

• «За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза»;

• «Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином?»