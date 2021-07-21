Главный борец России посвящал победы имаму Шамилю – это ответ Кадырову и дагестанско-чеченскому спору. И получил четыре месяца бана
Абдулрашид Садулаев – суперзвезда России на Олимпиаде-2020 в Токио. Он четыре раза становился чемпионом мира по вольной борьбе и уже побеждал на Олимпийских играх 2016 года.
На сентябрьском чемпионате мира-2019 в Нур-Султане Садулаев снова стал чемпионом, но смазал итог и получил четырехмесячную дисквалификацию. Причина – не спорт, а черная футболка с изображением имама Шамиля, в которой он вышел на награждение и отправился в микст-зону:
«Каждый второй юноша на Кавказе желает на него равняться. Именно имаму Шамилю я хочу посвятить свою победу. И повторю его фразу: «Вознесясь высоко, будь скромен, а, став сильным, будь милосерден».
В декабре-2019 Садулаев получил дисквалификацию за выражение политических и религиозных взглядов, но это не отразилось на будущих турнирах: он все равно не планировал соревноваться до февраля, лицензия для участия в Олимпиаде-2020 сохранилась, а потом сами игры перенесли на год. Срок дисквалификации истек в конце января.
Возможно, так Садулаев ответил Кадырову. Тот говорил, что Шамиль провоцировал уничтожение чеченцев
За месяц до истории с футболкой (в августе-2019) глава Чеченской республики Рамзан Кадыров дал интервью, в котором высказался об имаме Шамиле и сказал о терроре против Чечни. Главные цитаты:
• «В 1840 году имам Дагестана Шамиль со своим отрядом из 400 человек прибыл в Чечню. Восьмого марта в Урус-Мартане провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. С этого дня в течение последующих 20 лет не осталось ни одного села, не сожженного несколько раз, жители Чечни вынуждены были уходить в горы, женщины, дети и старики умирали от холода и голода»;
• «Имам Шамиль приказывал казнить любого чеченца, который говорил о мире с Россией, сжигал населенные пункты, заставлял старейшин приносить клятву на Коране, что народ будет вести войну против России»;
• «За годы пребывания Шамиля в Чечне численность чеченского народа сократилась более чем в два раза»;
• «Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином?»
Интервью Кадырова спровоцировало недовольство дагестанцев. В защиту имама Шамиля выступили Хабиб Нурмагомедов («Иногда мне бывает стыдно, потому что я знаю, насколько я далек от того, чтобы просто быть похожим на имама Шамиля»), Ислам Махачев, Забит Магомедшарипов и Магомед Исмаилов.
Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
Садулаев не критиковал Кадырова, но выложил в инстаграме пост с подписью «No comments!»:
Садулаев писал об имаме Шамиле после окончания дисквалификации: «Для нас, дагестанцев, имам Шамиль был, есть и останется примером патриотизма, мужества и преданности своей Родине. Да не лишит нас всевышний бараката достойных предков!»
Кто такой имам Шамиль?
Имам – глава имамата. Имамат – государство, в котором светская и духовная власть соединены. Имам Шамиль – третий имам Северо-Кавказского имамата, который существовал в XIX веке и был присоединен к Российской империи после Кавказской войны. Северо-Кавказский имамат просуществовал до 1859 года (30 лет), пока Шамиль не попал в плен. Имам Шамиль управлял им с 1834 года.
«Авторитет Шамиля был высок. Грамотный человек, отважный боец, харизматичный лидер, укрепляющий ислам – этими качествами обладал Шамиль. Неправ тот, кто говорит, что Шамиль жаждал воевать, – это размышления дилетанта. Он и его народ хотели жить в мире, чтобы их оставили в покое, чтобы они могли жить по своим законам, осуществлять торговлю. Но у империи были другие планы», – говорил доктор исторических наук Хаджи Мурад Доного.
Имам Шамиль – популярный образ в Дагестане. Ситуация с Кадыровым и Садулаевым дала всплеск: футболки с изображением Шамиля покупали чаще, чем с Хабибом. Об этом рассказывал представитель магазинов спортивной экипировки MURA MOTION.
«Одни используют пролитую кровь как символ необходимости продолжения борьбы против России, а другие – как символ даже не примирения, а единства и братства с Россией. Фигура Шамиля она, конечно, очень противоречивая, конечно же, очень сложная.
Но наоборот его фигуру пытаются использовать как раз для того, чтобы сказать, что мы, дагестанцы, с Россией, что имам Шамиль нам завещал быть с Россией. Он боролся против присоединения к России, но не боролся за отсоединение от России. Поэтому его фигуру очень трудно использовать сепаратистам», – объяснял старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов.