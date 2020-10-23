Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи
Хабиб Нурмагомедов никогда не получал рассечений на лице во время боев. Что он думает об этом сам: «Вы никогда не видели, чтобы у меня не то что сечка, а чтобы у меня фингал был. Так что я думаю, что это не проблема. У меня нормальная голова, нормальная кожа. Меня никогда не рассекали».
Реальная возможность получить сечку – бой с Тони Фергюсоном, который срывался несколько раз. Разбитые лица оппонентов он множил за счет прокачки локтей. Про момент с сечками от Фергюсона говорил Абдулманап Нурмагомедов.
Джастин Гейджи хочет стать первым, кто поставит Хабибу сечку на лице: «Я точно знаю, что увижу его кровь. Я хочу, чтобы он сам увидел свою кровь, а потом увидеть его реакцию на это. Уверен, что ее он видит редко. Его стиль направлен не на кровь. Помню, как у меня впервые открылась сечка над глазом. Я думал, что это пот, и не чувствовал боли – просто наслаждался моментом».
Ответка Хабиба: «Будет неприятно, если у меня пойдет кровь во время поединка. Я правильно выстраиваю свою работу, много тренируюсь, чтобы этого не происходило. Как бы то ни было я не стану первым человеком в октагоне, у которого пойдет кровь. Если Гейджи хочет, мы пустим ему кровь».
Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого
Как вообще получаются сечки?
Михаил Шилов, эксперт в области биомеханики и физиологии единоборств – в комментарии для «Гола»:
«Сечки – это глубокие ссадины, надрывы и разрывы тканей (кожи и подкожной клетчатки). Их возникновение зависит от ряда причин:
1. Угол атаки удара;
2. Сила прикладываемого воздействия;
3. Место воздействия;
4. Крепость ударной части (того, чем наносится удар).
Чаще всего сечки получаются тогда, когда удачно сочетаются несколько факторов. Поэтому далеко не каждый сильный удар или удар, произведенный точно по месту, может вызвать рассечение.
Существуют наиболее частые локации, характерные для абсолютного большинства людей:
1. Надбровная дуга;
2. Верхний край глазной орбиты (наиболее частая локация);
3. Иногда свод черепа».
Хабиб вообще не получает сечек. Дело в генетике или защите?
Борьба и защита Хабиба минимизирует количество ударов по лицу = снижает вероятность получения сечек. Врач Казбек Кудзаев не исключил, что отсутствие рассечений – врожденное преимущество: «Это зависит от качества соединительной ткани».
Возможно, количество подкожной жировой клетчатки, ее спаянность с кожей, плотность и эластичность самой кожи амортизируют удар и снижают его силу. Эту версию «Голу» подтвердил доктор Борис Бриль, который работает с бойцами Bellator:
«Да, в основном это строение кожи. Повезло ли Хабибу с генетикой? Отчасти. [Влияет] грамотная защита и работа катмена: не только намазывание вазелином надбровных дуг, но и разогрев кожи».
Боец и тренер ММА Андрей Курбатов объяснил «Голу», как стратегия боя помогает Хабибу избегать рассечений: «У Хабиба стиль не рубаки, идущего в размен. Например, он много и нестандартно вяжет для бокса, но эффективно для ММА защищается.
Его стиль – максимально наносить урон, минимально получая в ответ. Он предпочитает надежность зрелищности, лишний раз не рискнет, а хладнокровно и монотонно ради победы делает свое. Поэтому мало сечек и вообще пропущенных ударов.
Большую роль играет удача. Например, у меня самого 10 профессиональных боев, в которых я получил всего одно рассечение. Зато много сечек в зале – причем просто в борьбе: например, стукнулись головами и все.
В основном секут локтями и головой, а получается рассечение там, где кожа сильно натянута на кости: брови, скулы, нос, лоб. Все это знают, знают защитные действия, знают, что нужно не пропускать, но бой есть бой. Перед выходом в клетку бойцов мажут вазелином, чтобы в этом месте не было сечек, но все равно [рассечения] сплошь и рядом».
Еще несколько объяснений специалистов – в комментариях для «Гола:
Василий Строганов, врач-травматолог: «Обычно секут лоб и область носа. Генетика, конечно, может влиять: тургор кожи [эластичность кожного покрова и способность возвращаться в исходное состояние после оттягивания] и плотность ее разная.
По-моему, он не так много пропускает, да и не рубится, чтобы были рассечения. Он же вязкий. Старается перевести в партер, а там больше хаммер-фисты и мало прямых. Да и перчатки как раз снижают количество рассечений».
Дмитрий Лучников, катмен: «Есть некая предрасположенность спортсменов к тому, что упругая и плотная кожа. Нет такого эффекта [от ударов]. Я работал с такими бойцами по 10 лет, у которых за все время была только маленькая гематома. Но это единичные случаи. Чаще всего это стиль боя, который они навязывают: хорошая защита, низко опущенный подбородок. Сохранение лица в бою – частый залог успеха».
Михаил Шилов, эксперт в области биомеханики и физиологии единоборств:
«1. Хабиб мало работает в стойке, где можно получить акцентированный удар в голову с большим вложением силы в удар;
2. Почти все свои поединки он переводит в борьбу, причем в атакующей, но «одеяльной» манере, при которой противник лишен возможности атаковать ударной техникой даже в партере;
3. Вероятно, имеет место природная особенность – крепкая кожа и прочная подкожная клетчатка».