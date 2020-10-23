Хабиб никогда не получает рассечений и крови на лице. Возможно, дело в генетике и особенностях кожи

Хабиб Нурмагомедов никогда не получал рассечений на лице во время боев. Что он думает об этом сам: «Вы никогда не видели, чтобы у меня не то что сечка, а чтобы у меня фингал был. Так что я думаю, что это не проблема. У меня нормальная голова, нормальная кожа. Меня никогда не рассекали».

Реальная возможность получить сечку – бой с Тони Фергюсоном, который срывался несколько раз. Разбитые лица оппонентов он множил за счет прокачки локтей. Про момент с сечками от Фергюсона говорил Абдулманап Нурмагомедов.

Джастин Гейджи хочет стать первым, кто поставит Хабибу сечку на лице: «Я точно знаю, что увижу его кровь. Я хочу, чтобы он сам увидел свою кровь, а потом увидеть его реакцию на это. Уверен, что ее он видит редко. Его стиль направлен не на кровь. Помню, как у меня впервые открылась сечка над глазом. Я думал, что это пот, и не чувствовал боли – просто наслаждался моментом».

Ответка Хабиба: «Будет неприятно, если у меня пойдет кровь во время поединка. Я правильно выстраиваю свою работу, много тренируюсь, чтобы этого не происходило. Как бы то ни было я не стану первым человеком в октагоне, у которого пойдет кровь. Если Гейджи хочет, мы пустим ему кровь».

Хабиб хочет победить Гейджи особым приемом − гильотиной. Однажды он сам чуть не проиграл из-за этого