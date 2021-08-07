🥇 🇷🇺 Садулаев – олимпийский чемпион в вольной борьбе. Это 19-е золото России в Токио

В финальном поединке по вольной борьбе в весе до 97 кг 🇷🇺 Абдулрашид Садулаев встретился с 🇺🇸 Кайлом Снайдером и победил со счетом 6:3.

В 1/8 финала Садулаев победил 🇦🇿 Шарифа Шарифова, в 1/4 – 🇬🇪 Элизбара Одикадзе, в 1/2 – 🇨🇺 Рейнериса Саласа.

Садулаев – олимпийский чемпион 2016 года. Он четыре раза выигрывал чемпионат мира.

Эта золотая медаль – 19-я для России на Олимпиаде-2020.

Подиум:

1. 🇷🇺 Абдулрашид Садулаев.

2. 🇺🇸 Кайл Снайдер.

3. 🇨🇺 Рейнерис Салас.

3. 🇮🇹 Абраам Коньедо.

Медальный зачет Олимпиады-2020