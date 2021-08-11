Абдулрашид Садулаев
борьба
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#Абдулрашид Садулаев #борьба

Садулаев получил миллион долларов от депутата Госдумы после победы на Олимпиаде-2020

32 минуты назад

Об этом рассказал сам Абдулрашид Садулаев

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. 

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами».

  • Садулаев выиграл золото Олимпиады-2020 по вольной борьбе в весе до 97 кг. Это его вторая золотая олимпийская медаль в карьере.
  • Садулаеву 25 лет. За карьеру он выиграл 13 наград на крупных международных турнирах: 12 – золото, одна – серебро.
  • Садулаев был знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

Все медали России на Олимпиаде-2020

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Источник:
«Р-Спорт»
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