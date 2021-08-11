Садулаев получил миллион долларов от депутата Госдумы после победы на Олимпиаде-2020

Об этом рассказал сам Абдулрашид Садулаев:

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио.

Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров. В свою очередь, мы с тренером постараемся держать планку и радовать наших болельщиков новыми победами».

Садулаев выиграл золото Олимпиады-2020 по вольной борьбе в весе до 97 кг. Это его вторая золотая олимпийская медаль в карьере.

Садулаеву 25 лет. За карьеру он выиграл 13 наград на крупных международных турнирах: 12 – золото, одна – серебро.

Садулаев был знаменосцем России на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

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