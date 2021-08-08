🏅 Все медали России на Олимпиаде-2020

Сборная России на Олимиаде-2020 заняла пятое место. Она выиграла 71 медаль: 20 – золото, 28 – серебро, 23 – бронза.

Чаще всего Россия брала медали в стрельбе, фехтовании, спортивной гимнастике и борьбе – по 8.

Стрельба (8 медалей)

🥇🥇 Виталина Бацарашкина – пневматический пистолет с 10 м + пневматический пистолет с 25 м.

🥈 Анастасия Галашина – пневматическая винтовка с 10 м.

🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов – микст, пневматический пистолет с 10 м.

🥈 Юлия Зыкова – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.

🥈 Сергей Каменский – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.

🥉 Юлия Каримова и Сергей Каменский – микст, пневматическая винтовка с 10 м.

🥉 Юлия Каримова – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.

Фехтование (8 медалей)

🥇 София Позднякова – сабля.

🥇 Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина – команды, рапира.

🥇 Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая, Светлана Шевелева – команды, сабля.

🥈 Инна Дериглазова – рапира.

🥈 Софья Великая – сабля.

🥈 Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Ходос – команды, шпага.

🥈 Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Кирилл Бородачев – команды, рапира.

🥉 Лариса Коробейникова – рапира.

Спортивная гимнастика (8 медалей)

🥇 Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский – командный турнир.

🥇 Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова – командный турнир.

🥈 Анастасия Ильянкова – брусья.

🥈 Денис Аблязин – опорный прыжок.

🥉🥉 Никита Нагорный – личное многоборье + перекладина.

🥉🥉 Ангелина Мельникова – личное многоборье + вольные упражнения.

Борьба (8 медалей)

🥇 Муса Евлоев – греко-римская борьба, до 97 кг.

🥇 Заур Угуев – вольная борьба, до 57 кг.

🥇 Заурбек Сидаков – вольная борьба, до 74 кг.

🥇 Абдулрашид Садулаев – вольная борьба, до 97 кг.

🥉 Сергей Емелин – греко-римская борьба, до 60 кг.

🥉 Сергей Семенов – греко-римская борьба, до 130 кг.

🥉 Артур Найфонов – вольная борьба, до 86 кг.

🥉 Гаджимурад Рашидов – вольная борьба, до 65 кг.

Бокс (6 медалей)

🥇 Альберт Батыргазиев – до 57 кг.

🥈 Муслим Гаджимагомедов – до 91 кг.

🥉 Имам Хатаев – до 81 кг.

🥉 Андрей Замковой – до 69 кг.

🥉 Глеб Бакши – до 75 кг.

🥉 Зенфира Магомедалиева – до 75 кг.

Плавание (5 медалей)

🥇🥇 Евгений Рылов – 100 м, на спине + 200 м, на спине.

🥈🥉 Климент Колесников – 100 м, на спине + 100 м, вольный стиль.

🥈 Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк – эстафета 4х200 м, вольный стиль.

Тхэквондо (4 медали)

🥇 Максим Храмцов – до 80 кг.

🥇 Владислав Ларин – свыше 80 кг.

🥈 Татьяна Минина – до 57 кг.

🥉 Михаил Артамонов – до 58 кг.

Теннис (3 медали)

🥇 Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев – микст.

🥈 Карен Хачанов – одиночный мужской разряд.

🥈 Елена Веснина и Аслан Карацев – микст.

Дзюдо (3 медали)

🥉 Мадина Таймазова – до 70 кг.

🥉 Тамерлан Башаев – свыше 100 кг.

🥉 Нияз Ильясов – до 100 кг.

Баскетбол 3х3 (2 медали)

🥈 Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина – женщины.

🥈 Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр Зуев – мужчины.

Академическая гребля (2 медали)

🥈 Анна Пракатень – одиночка.

🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская – двойка распашная без рулевого.

Стрельба из лука (2 медали)

🥈 Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева – команды.

🥈 Елена Осипова – личное первенство.

Художественная гимнастика (2 медали)

🥈 Дина Аверина – личное многоборье.

🥈 Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко – групповое многоборье.

Синхронное плавание (2 медали)

🥇 Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко – дуэты, произвольная программа.

🥇 Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина – группы, произвольная программа.

Легкая атлетика (2 медали)

🥇 Мария Ласицкене – прыжки в высоту.

🥈 Анжелика Сидорова – прыжки с шестом.

Трековый велоспорт (2 медали)

🥉 Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская – мэдисон.

🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова – трек, командный спринт.

Волейбол (1 медаль)

🥈 Сборная России – мужчины.

Гандбол (1 медаль)

🥈 Сборная России – женщины.

Пляжный волейбол (1 медаль)

🥈 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский – мужчины.

Прыжки в воду (1 медаль)