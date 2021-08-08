Олимпиада-2020
🏅 Все медали России на Олимпиаде-2020
6 часов назад
Сборная России на Олимиаде-2020 заняла пятое место. Она выиграла 71 медаль: 20 – золото, 28 – серебро, 23 – бронза.
Чаще всего Россия брала медали в стрельбе, фехтовании, спортивной гимнастике и борьбе – по 8.
Стрельба (8 медалей)
- 🥇🥇 Виталина Бацарашкина – пневматический пистолет с 10 м + пневматический пистолет с 25 м.
- 🥈 Анастасия Галашина – пневматическая винтовка с 10 м.
- 🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов – микст, пневматический пистолет с 10 м.
- 🥈 Юлия Зыкова – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.
- 🥈 Сергей Каменский – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.
- 🥉 Юлия Каримова и Сергей Каменский – микст, пневматическая винтовка с 10 м.
- 🥉 Юлия Каримова – малокалиберная винтовка из трех положений с 50 м.
Фехтование (8 медалей)
- 🥇 София Позднякова – сабля.
- 🥇 Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина – команды, рапира.
- 🥇 Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая, Светлана Шевелева – команды, сабля.
- 🥈 Инна Дериглазова – рапира.
- 🥈 Софья Великая – сабля.
- 🥈 Сергей Бида, Павел Сухов, Никита Глазков, Сергей Ходос – команды, шпага.
- 🥈 Антон Бородачев, Владислав Мыльников, Тимур Сафин, Кирилл Бородачев – команды, рапира.
- 🥉 Лариса Коробейникова – рапира.
Спортивная гимнастика (8 медалей)
- 🥇 Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский – командный турнир.
- 🥇 Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Листунова – командный турнир.
- 🥈 Анастасия Ильянкова – брусья.
- 🥈 Денис Аблязин – опорный прыжок.
- 🥉🥉 Никита Нагорный – личное многоборье + перекладина.
- 🥉🥉 Ангелина Мельникова – личное многоборье + вольные упражнения.
Борьба (8 медалей)
- 🥇 Муса Евлоев – греко-римская борьба, до 97 кг.
- 🥇 Заур Угуев – вольная борьба, до 57 кг.
- 🥇 Заурбек Сидаков – вольная борьба, до 74 кг.
- 🥇 Абдулрашид Садулаев – вольная борьба, до 97 кг.
- 🥉 Сергей Емелин – греко-римская борьба, до 60 кг.
- 🥉 Сергей Семенов – греко-римская борьба, до 130 кг.
- 🥉 Артур Найфонов – вольная борьба, до 86 кг.
- 🥉 Гаджимурад Рашидов – вольная борьба, до 65 кг.
Бокс (6 медалей)
- 🥇 Альберт Батыргазиев – до 57 кг.
- 🥈 Муслим Гаджимагомедов – до 91 кг.
- 🥉 Имам Хатаев – до 81 кг.
- 🥉 Андрей Замковой – до 69 кг.
- 🥉 Глеб Бакши – до 75 кг.
- 🥉 Зенфира Магомедалиева – до 75 кг.
Плавание (5 медалей)
- 🥇🥇 Евгений Рылов – 100 м, на спине + 200 м, на спине.
- 🥈🥉 Климент Колесников – 100 м, на спине + 100 м, вольный стиль.
- 🥈 Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов, Михаил Довгалюк – эстафета 4х200 м, вольный стиль.
Тхэквондо (4 медали)
- 🥇 Максим Храмцов – до 80 кг.
- 🥇 Владислав Ларин – свыше 80 кг.
- 🥈 Татьяна Минина – до 57 кг.
- 🥉 Михаил Артамонов – до 58 кг.
Теннис (3 медали)
- 🥇 Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев – микст.
- 🥈 Карен Хачанов – одиночный мужской разряд.
- 🥈 Елена Веснина и Аслан Карацев – микст.
Дзюдо (3 медали)
- 🥉 Мадина Таймазова – до 70 кг.
- 🥉 Тамерлан Башаев – свыше 100 кг.
- 🥉 Нияз Ильясов – до 100 кг.
Баскетбол 3х3 (2 медали)
- 🥈 Юлия Козик, Анастасия Логунова, Ольга Фролкина, Евгения Фролкина – женщины.
- 🥈 Станислав Шаров, Кирилл Писклов, Илья Карпенков, Александр Зуев – мужчины.
Академическая гребля (2 медали)
- 🥈 Анна Пракатень – одиночка.
- 🥈 Василиса Степанова и Елена Орябинская – двойка распашная без рулевого.
Стрельба из лука (2 медали)
- 🥈 Ксения Перова, Елена Осипова, Светлана Гомбоева – команды.
- 🥈 Елена Осипова – личное первенство.
Художественная гимнастика (2 медали)
- 🥈 Дина Аверина – личное многоборье.
- 🥈 Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко – групповое многоборье.
Синхронное плавание (2 медали)
- 🥇 Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко – дуэты, произвольная программа.
- 🥇 Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина – группы, произвольная программа.
Легкая атлетика (2 медали)
- 🥇 Мария Ласицкене – прыжки в высоту.
- 🥈 Анжелика Сидорова – прыжки с шестом.
Трековый велоспорт (2 медали)
- 🥉 Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская – мэдисон.
- 🥉 Дарья Шмелева и Анастасия Войнова – трек, командный спринт.
Волейбол (1 медаль)
- 🥈 Сборная России – мужчины.
Гандбол (1 медаль)
- 🥈 Сборная России – женщины.
Пляжный волейбол (1 медаль)
- 🥈 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский – мужчины.
Прыжки в воду (1 медаль)
- 🥉 Александр Бондарь и Виктор Минибаев – вышка, 10 м.
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