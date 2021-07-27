Лидер России в тхэквондо посвятил золото Олимпиады умершему дедушке, вспоминал уход из гимнастики и спрашивал подписчиков: «Что такое успех?»

В интервью каналу «Матч ТВ» Ларин рассказал о моменте, когда пообщался с семьей сразу после победы. За его боем наблюдали жена, мама, бабушка и другие родственники. Ларин поблагодарил всех за поддержку, но победу посвятил умершему дедушке. Тот очень хотел увидеть его золотую медаль на Олимпиаде, но до нее не дожил.

Там же Ларин напомнил, что не сразу попал в тхэквондо. Сначала занимался спортивной гимнастикой, но еще в детском саду получил тяжелую травму руки. Главное в тхэквондо – ноги. Ларин начал занятие тхэквондо еще в 2002 году. Тогда же пришел в группу к тренеру Сергею Петрову. Именно его он называет человеком, который оказал влияние на жизнь и карьеру.

Этого человека отмечала и мама Владислава Ларина. Она же еще шесть лет назад рассказывала подробности травмы руки – Ларин разрабатывал ее год: «Прозанимавшись год в спортивной гимнастике, перед самой школой, в детском саду Влад сломал руку, перелом серьезный – локоть правой руки, контрактура, рука практически не сгибалась».