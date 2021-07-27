Лидер России в тхэквондо посвятил золото Олимпиады умершему дедушке, вспоминал уход из гимнастики и спрашивал подписчиков: «Что такое успех?»
Владислав Ларин – победитель Олимпиады в тхэквондо в категории среди мужчин в категории выше 80 кг. В финале он обыграл спортсмена из Македонии Деяна Георгиевского – 15:9. Это самый сложный бой на турнире для Ларина. Остальных соперников он разгромил с серьезной разницей по очкам. Вот так:
- 1/8 финала. Тауфатофуа – 24:3 (у нас есть текст об этом парне)
- 1/4 финала. Трайкович – 16:3
- 1/2 финала. Сунь Хуни – 30:3
Ларин стал четвертым тхэквондистом из России с медалью Олимпиады-2020. Теперь призерами стали все четыре спортсмена, которые представляют сборную в этом виде спорта. Другие медалисты: Максим Храмцов (золото), Татьяна Минина (серебро), Михаил Артамонов (бронза). Финал для Владислава Ларина завершился таким проявлением эмоций:
Владиславу Ларину 25 лет. Это самый опытный спортсмен в сборной России по тхэквондо на Олимпиаде-2020. Он заметен еще с 2009 года, когда выиграл первое золото на юниорском чемпионате России. Потом Ларин побеждал на взрослых чемпионатах мира и Европы, выигрывал серию Гран-при. Олимпийской медали у него не было – теперь есть.
В интервью каналу «Матч ТВ» Ларин рассказал о моменте, когда пообщался с семьей сразу после победы. За его боем наблюдали жена, мама, бабушка и другие родственники. Ларин поблагодарил всех за поддержку, но победу посвятил умершему дедушке. Тот очень хотел увидеть его золотую медаль на Олимпиаде, но до нее не дожил.
Там же Ларин напомнил, что не сразу попал в тхэквондо. Сначала занимался спортивной гимнастикой, но еще в детском саду получил тяжелую травму руки. Главное в тхэквондо – ноги. Ларин начал занятие тхэквондо еще в 2002 году. Тогда же пришел в группу к тренеру Сергею Петрову. Именно его он называет человеком, который оказал влияние на жизнь и карьеру.
Этого человека отмечала и мама Владислава Ларина. Она же еще шесть лет назад рассказывала подробности травмы руки – Ларин разрабатывал ее год: «Прозанимавшись год в спортивной гимнастике, перед самой школой, в детском саду Влад сломал руку, перелом серьезный – локоть правой руки, контрактура, рука практически не сгибалась».
Ларин не зря поменял вид спорта. Его доминирование в русском тхэквондо дошло до ответов на вопросы о скуке. Мнение Ларина: «Это как в математике: подставил формулу – решил задание, но пробуешь найти альтернативу. При этом каждый бой проходит по своему сценарию. В одном ты можешь сразу сделать отрыв, а в другом на последней секунде боя забрать победу».
Перед Олимпиадой Ларин общался с подписчиками в инстаграме. «Что такое успех?» – такой вопрос он задал им для обсуждения в комментариях. Туда пришла его жена Анастасия Ларина – девятикратная чемпионка России по тхэквондо. Ее ответ: «Успех – это когда муж со сбора приехал». Перед финалом Олимпиады она настраивала Ларина: «Твоя семья рядом, родной».
Ларин родился в деревне Коткозеро, а в пять лет переехал в Петрозаводск. Иногда он приезжает в родные места. Показывал в инстаграме дом, где раньше жил – там сейчас разбитые окна. Своей главной силой по жизни Ларин называет спокойствие и целеустремленность. Он уже ставит перед собой новую цель – стать двукратным чемпионом Олимпиады.
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