Олимпиада-2020
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🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после четвертого дня: Россия – четвертая, лидирует Япония
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В четвертый день Олимпиады-2020 было разыграно 22 комплекта наград. Россия выиграла шесть:
- 🥇 Владислав Ларин – тхэквондо в весе свыше 80 кг.
- 🥇 Женская сборная России – спортивная гимнастика в командном многоборье.
- 🥇🥈 Евгений Рылов и Климент Колесников – плавание на дистанции 100 м на спине.
- 🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов – микст в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
- 🥉 Юлия Каримова и Сергей Каменский – микст в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.
Всего Россия завоевала 18 медалей (7+7+4) и занимает четвертое место в общем зачете. Тройка лидеров:
1. 🇯🇵 Япония (10+3+5).
2. 🇺🇸 США (9+8+8).
3. 🇨🇳 Китай (9+5+7).
Полную таблицу с медалями можно посмотреть здесь.
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