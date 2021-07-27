🏅 Медальный зачет Олимпиады-2020 после четвертого дня: Россия – четвертая, лидирует Япония

В четвертый день Олимпиады-2020 было разыграно 22 комплекта наград. Россия выиграла шесть:

🥇 Владислав Ларин – тхэквондо в весе свыше 80 кг.

🥇 Женская сборная России – спортивная гимнастика в командном многоборье.

🥇🥈 Евгений Рылов и Климент Колесников – плавание на дистанции 100 м на спине.

🥈 Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов – микст в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

🥉 Юлия Каримова и Сергей Каменский – микст в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Всего Россия завоевала 18 медалей (7+7+4) и занимает четвертое место в общем зачете. Тройка лидеров:

1. 🇯🇵 Япония (10+3+5).

2. 🇺🇸 США (9+8+8).

3. 🇨🇳 Китай (9+5+7).

Полную таблицу с медалями можно посмотреть здесь.