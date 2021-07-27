Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о бабушке. Из-за бедности он начинал кататься на дверце холодильника
Итало Феррейра из Бразилии выиграл золотую медаль в серфинге. Серфинг в этом году впервые появился в программе Олимпиады. Феррейра победил в финале японца Каноа Игараси. Бронзу выиграл австралиец Оуэн Райт. Из-за непогоды и высоких волн организаторы перенесли финал на день раньше.
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Ключевая драма финала случилась в самом начале. Феррейра сломал доску уже на первой волне. Но это его не смутило. Феррейра говорит, что чувствовал – все под контролем:
«Сломанная доска давала мне больше скорости, вторая чуть медленнее. Было тяжело, но я знал, что вокруг много возможностей, чтобы ловить волны и набирать очки.
Я был очень самоуверен. Когда я сломал доску, то подумал: «Давай выберемся на берег, возьмем другую доску, вернемся и попробуем еще раз». Именно это я и сделал.
Два месяца я был занят тренировками, размышлениями и мечтами, а теперь у меня есть золотая медаль. Мечта сбылась».
Феррейра в этом году уже ломал доску, но специально – психовал из-за низких оценок.
Еще после победы Феррейра сказал, что хотел бы, чтобы эту победу увидела бабушка, которая умерла два года назад. На этом моменте он расплакался.
После победы на чемпионате мира-2019 Феррейра тоже посвящал свой успех бабушке: «Моя бабушка умерла три недели назад, но она велела мне победить. Я сделал это и не могу поверить».
Ферейра родился в рыбацком городке, где живут восемь тысяч человек. Его отец покупал рыбу у местных рыбаков и перепродавал ресторанам. Феррейра с детства хотел заниматься серфингом, но денег в семье не хватало. Тогда отец просто дал ему крышку холодильника для напитков, которая стала первой доской Ферейры. Настоящую доску для серфинга ему подарил уже друг детства – и Ферейра скоро начал выигрывать первые соревнования.
Когда Феррейра разбогател, то купил родителям отель и ресторан. За год соревнований он только за призовые может заработать полмиллиона долларов.
У Ферейры в инстаграме почти полтора миллиона подписчиков. В марте он подписал контракт с Red Bull.
Перед вылетом в Токио его провожал целый пляж.
А так его город Баия-Формоза гуляет в четыре утра, отмечая олимпийское золото.
Но Феррейра говорит, что ему не сильно нравится слава. У него до сих пор любимое время в жизни, когда есть возможность вернуться в родной город:
«У меня спокойная жизнь, я не делаю ничего сумасшедшего. Я не люблю вечеринки и все такое. Мне просто нравится просыпаться рано, заниматься серфингом, хорошо завтракать и снова возвращаться к воде. Когда я возвращаюсь домой, у меня там не так много времени, поэтому я стараюсь наслаждаться каждым моментом»