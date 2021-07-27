Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о бабушке. Из-за бедности он начинал кататься на дверце холодильника

Ключевая драма финала случилась в самом начале. Феррейра сломал доску уже на первой волне. Но это его не смутило. Феррейра говорит, что чувствовал – все под контролем:

«Сломанная доска давала мне больше скорости, вторая чуть медленнее. Было тяжело, но я знал, что вокруг много возможностей, чтобы ловить волны и набирать очки.

Я был очень самоуверен. Когда я сломал доску, то подумал: «Давай выберемся на берег, возьмем другую доску, вернемся и попробуем еще раз». Именно это я и сделал.

Два месяца я был занят тренировками, размышлениями и мечтами, а теперь у меня есть золотая медаль. Мечта сбылась».

Феррейра в этом году уже ломал доску, но специально – психовал из-за низких оценок.