Итало Феррейра
серфинг
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#Итало Феррейра #серфинг

Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о бабушке. Из-за бедности он начинал кататься на дверце холодильника

час назад
Автор:
Дмитрий Проскурин

XinHua / global look press

Итало Феррейра из Бразилии выиграл золотую медаль в серфинге. Серфинг в этом году впервые появился в программе Олимпиады. Феррейра победил в финале японца Каноа Игараси. Бронзу выиграл австралиец Оуэн Райт. Из-за непогоды и высоких волн организаторы перенесли финал на день раньше.

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XinHua / global look press

Ключевая драма финала случилась в самом начале. Феррейра сломал доску уже на первой волне. Но это его не смутило. Феррейра говорит, что чувствовал – все под контролем:

«Сломанная доска давала мне больше скорости, вторая чуть медленнее. Было тяжело, но я знал, что вокруг много возможностей, чтобы ловить волны и набирать очки.

Я был очень самоуверен. Когда я сломал доску, то подумал: «Давай выберемся на берег, возьмем другую доску, вернемся и попробуем еще раз». Именно это я и сделал.

Два месяца я был занят тренировками, размышлениями и мечтами, а теперь у меня есть золотая медаль. Мечта сбылась».

Феррейра в этом году уже ломал доску, но специально – психовал из-за низких оценок.

XinHua / global look press

Еще после победы Феррейра сказал, что хотел бы, чтобы эту победу увидела бабушка, которая умерла два года назад. На этом моменте он расплакался. 

После победы на чемпионате мира-2019 Феррейра тоже посвящал свой успех бабушке: «Моя бабушка умерла три недели назад, но она велела мне победить. Я сделал это и не могу поверить».

Ферейра родился в рыбацком городке, где живут восемь тысяч человек. Его отец покупал рыбу у местных рыбаков и перепродавал ресторанам. Феррейра с детства хотел заниматься серфингом, но денег в семье не хватало. Тогда отец просто дал ему крышку холодильника для напитков, которая стала первой доской Ферейры. Настоящую доску для серфинга ему подарил уже друг детства – и Ферейра скоро начал выигрывать первые соревнования.

Когда Феррейра разбогател, то купил родителям отель и ресторан. За год соревнований он только за призовые может заработать полмиллиона долларов.

У Ферейры в инстаграме почти полтора миллиона подписчиков. В марте он подписал контракт с Red Bull.

Перед вылетом в Токио его провожал целый пляж.

А так его город Баия-Формоза гуляет в четыре утра, отмечая олимпийское золото.

Но Феррейра говорит, что ему не сильно нравится слава. У него до сих пор любимое время в жизни, когда есть возможность вернуться в родной город:

«У меня спокойная жизнь, я не делаю ничего сумасшедшего. Я не люблю вечеринки и все такое. Мне просто нравится просыпаться рано, заниматься серфингом, хорошо завтракать и снова возвращаться к воде. Когда я возвращаюсь домой, у меня там не так много времени, поэтому я стараюсь наслаждаться каждым моментом»

Автор:
Дмитрий Проскурин
Дружит со Славоем Жижеком и Николой Влашичем.
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