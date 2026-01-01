Серфинг

Главная
Материалы
Новости
Последние материалы
Все материалы
Первый олимпийский чемпион серфинга: сломал доску в волне и плакал о бабушке. Из-за бедности он начинал кататься на дверце холодильника
#Итало Феррейра
Тайфун меняет Олимпиаду в Токио. Матчи тенниса прерывались из-за дождя, а серфингисты радовались волнам
#Олимпиада-2020
Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни
#Дмитрий Сычев
# новости
Серфингистка из Сальвадора умерла на тренировке от удара молнии. Она готовилась к Олимпиаде
Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке
Последние новости
Все новости
Серфинг
Серфингистка из Сальвадора умерла на тренировке от удара молнии. Она готовилась к Олимпиаде
#Кэтрин Диас
Водные виды
Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке
#Майя Рудик