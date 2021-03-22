Кэтрин Диас
серфинг
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#Кэтрин Диас #серфинг

Серфингистка из Сальвадора умерла на тренировке от удара молнии. Она готовилась к Олимпиаде

вчера, 13:50

Серфингистка из Сальвадора Кэтрин Диас тренировалась рядом со своим домом. Она готовилась к летнему турниру. Там можно было отобраться на Олимпиаду в Токио, где серфинг будет впервые представлен как олимпийский вид.

Во время тренировки начался шторм, и в Диас ударила молния. Врачи не смогли ее спасти. Диас было 22 года. Федерация Серфинга Сальвадора выразила соболезнования: «Кэтрин олицетворяла радость и энергию, которые делают серфинг таким дорогим для нас».

Спорт не был основным занятием Диас. Она работала поваром и предпринимателем.

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