Серфингистка из Сальвадора умерла на тренировке от удара молнии. Она готовилась к Олимпиаде

Во время тренировки начался шторм, и в Диас ударила молния. Врачи не смогли ее спасти. Диас было 22 года. Федерация Серфинга Сальвадора выразила соболезнования: «Кэтрин олицетворяла радость и энергию, которые делают серфинг таким дорогим для нас».

Спорт не был основным занятием Диас. Она работала поваром и предпринимателем.