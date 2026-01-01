Серфинг: Новости

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Серфинг
Серфингистка из Сальвадора умерла на тренировке от удара молнии. Она готовилась к Олимпиаде
#Кэтрин Диас
Водные виды
Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке
#Майя Рудик