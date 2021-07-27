🥇 🇷🇺 Россия выиграла золото в тхэквондо среди мужчин свыше 80 кг. Это вторая победа на турнире

В финале Олимпиады-2020 в весе свыше 80 кг Владислав Ларин встретился с 🇲🇰 Деяном Георгиевски и победил со счетом 15:9.

Подиум:

1. 🇷🇺 Владислав Ларин.

2. 🇲🇰 Деян Георгиевски.

3. 🇨🇺 Рафаэль Кастильо.

3. 🇰🇷 Ин Кьо Дон.

Ларин – победитель чемпионата мира-2019 и чемпион Европы-2018.

Сборная России впервые выиграла медальный зачет по тхэквондо. У нее четыре медали:

🥇🥇 Максим Храмцов в весе до 80 кг + Владислав Ларин в весе свыше 80 кг.

🥈 Татьяна Минина в весе до 57 кг.

🥉 Михаил Артамонов в весе до 58 кг.