Важная деталь первого в истории золота России по тхэквондо: чемпион Храмцов прошел всю бои с травмой руки после перелома

Максим Храмцов с детства помешан на тхэквондо. Но выходит на награждение в хоккейной форме (это респект тренеру)

Храмцов с детства хотел попасть на Олимпиаду, поэтому выбрал олимпийский вид:

«В Нижневартовске я начинал заниматься каратэ, но потом попробовал позаниматься с командой по тхэквондо – получилось, и я быстро к нему адаптировался».

По мнению Храмцова, у тхэквондо есть преимущества перед другими единоборствами: баллы выставляются электронной системой (фактор судьи появляется только при наказании для спортсмена) и восьмиугольная площадка, который создает плотный и динамичный бой.

В 17 лет Храмцов выиграл первые титулы как юниор. А в 18 впервые попал на Олимпиаду, но в Рио Храмцов не выступал, а был спарринг-партнером Алексея Денисенко, который выиграл тогда серебро.