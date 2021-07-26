Важная деталь первого в истории золота России по тхэквондо: чемпион Храмцов прошел всю бои с травмой руки после перелома
Тхэквондист Максим Храмцов выиграл золотую медаль в весе до 80 кг. Для России это первое золото в тхэквондо в истории Олимпиад (оно включено туда с 2000 года).
В финале Храмцов победил Салехa Эль-Шарабати из Иордании: 20:9.
И весь путь Храмцова в олимпийском турнире получился уверенным:
1/8 – 13:6
¼ – 22:0
1/2 – 13:2
Смотря на чемпионский путь Храмцова, вы не заметили драматичную внутреннюю борьбу. Уже в первом бое у него случился рецидив недавней травмы – в мае Храмцов сломал руку. Пока неизвестно, насколько серьезный рецидив. Но Храмцову больно даже трогать руку.
Во время награждения Храмцов сказал, что посвящает победу маме – она умерла полгода назад:
«Мама очень хотела, чтобы я стал олимпийским чемпионом. Я хотел приехать сюда и победить».
Максим Храмцов с детства помешан на тхэквондо. Но выходит на награждение в хоккейной форме (это респект тренеру)
Храмцов с детства хотел попасть на Олимпиаду, поэтому выбрал олимпийский вид:
«В Нижневартовске я начинал заниматься каратэ, но потом попробовал позаниматься с командой по тхэквондо – получилось, и я быстро к нему адаптировался».
По мнению Храмцова, у тхэквондо есть преимущества перед другими единоборствами: баллы выставляются электронной системой (фактор судьи появляется только при наказании для спортсмена) и восьмиугольная площадка, который создает плотный и динамичный бой.
В 17 лет Храмцов выиграл первые титулы как юниор. А в 18 впервые попал на Олимпиаду, но в Рио Храмцов не выступал, а был спарринг-партнером Алексея Денисенко, который выиграл тогда серебро.
В 2017-м Храмцов выиграл чемпионат мира. И это тоже была первая для России была победа на таком уровне.
И тогда после чемпионата мира Храмцов получил свой главный талисман – кепку «Red Machine». Ее вместе с хоккейной формой подарил тренер Храмцова Александр Лашпанов:
«Сзади на форме была написана моя фамилия и номер «80» – как и моя весовая категория. Может быть, форма стала моим талисманом, я в ней выхожу на награждение. Ее можно назвать счастливой, в 2017 году я выиграл свой первый турнир Grand Slam и зрители прозвали меня Red Machine».
После победного финала в Токио Храмцов сразу достал ту самую кепку и связался по видеосвязи с президентом федерации тхэквондо России Анатолием Тереховым.