Михаил Артамонов
тхэквондо
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#Михаил Артамонов #тхэквондо

«Россия 1» показала бой за бронзу в тхэквондо с плашкой «прямой эфир». Хотя он уже прошел – и победил русский спортсмен

36 минут назад
Автор:
Александр Плеханов

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо в категории до 58 кг. Это вторая награда России за первый день Олимпиады-2020. До этого Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе. Бой Артамонова и аргентинца Лукаса Гузмана завершился со счетом 15:10. Но в прямом эфире на ТВ его никто не видел. Зато «Россия-1» показала чуть позже – с плашкой «прямой эфир».

На это обратил внимание Илья Фирсов в телеграм-канале «Телеспортивные бредни»: «И на российском ТВ это не показали в прямом эфире, потому что на «‎России 1» было водное поло, а неэфирным каналам прямые эфиры «‎квотных» событий вести не разрешают. Браво!» Позже история повторилась с матчем России в баскетболе 3х3. Важно: это касалось только ТВ.

Артамонов победил, но его почти никто не знает. Есть аккаунт Вконтакте – Миха Скрытый. На него стоит ссылка в личном профиле Артамонова на официальном сайте Олимпиады. Артамонов редко обновляет профили в соцсетях, а подписан в основном на группы по тхэквондо и Санкт-Петербургу. Там он в 12 лет впервые и занялся этим спортом.

До бронзы на Олимпиаде Артамонов дошел через утешительный бой, потому что до этого проиграл тунисцу Мохаммеду Джендуби. Тот в итоге попал в финал, где занял второе место. Поединок за бронзу сам Артамонов описывал через драму. Он уже проигрывал Гузману на чемпионате мира, поэтому сейчас боялся проиграть снова. Но преодолел себя.

XinHua/Global Look Press

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Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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