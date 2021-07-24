«Россия 1» показала бой за бронзу в тхэквондо с плашкой «прямой эфир». Хотя он уже прошел – и победил русский спортсмен

Михаил Артамонов взял бронзу в тхэквондо в категории до 58 кг. Это вторая награда России за первый день Олимпиады-2020. До этого Анастасия Галашина взяла серебро в стрельбе. Бой Артамонова и аргентинца Лукаса Гузмана завершился со счетом 15:10. Но в прямом эфире на ТВ его никто не видел. Зато «Россия-1» показала чуть позже – с плашкой «прямой эфир».

На это обратил внимание Илья Фирсов в телеграм-канале «Телеспортивные бредни»: «И на российском ТВ это не показали в прямом эфире, потому что на «‎России 1» было водное поло, а неэфирным каналам прямые эфиры «‎квотных» событий вести не разрешают. Браво!» Позже история повторилась с матчем России в баскетболе 3х3. Важно: это касалось только ТВ.