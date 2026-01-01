Владислав Ларин

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Лидер России в тхэквондо посвятил золото Олимпиады умершему дедушке, вспоминал уход из гимнастики и спрашивал подписчиков: «Что такое успех?»
#Владислав Ларин
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