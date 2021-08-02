Олимпиада-2020
борьба
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу в греко-римской борьбе. Это 50-я российская медаль на Олимпиаде-2020
вчера, 14:35
В бою за третье место в весе до 130 кг 🇷🇺 Сергей Семенов победил 🇨🇱 Ясмани Фернандеса.
Это вторая медаль России в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020: еще одну бронзу в весе до 60 кг выиграл Сергей Емелин.
Бронза Семенова – 50-я медаль России на Олимпийских играх в Токио.
Подиум:
1. 🇨🇺 Михаин Лопес Нуньес.
2. 🇬🇪 Якоб Каджая.
3. 🇷🇺 Сергей Семенов.
3. 🇨🇱 Ясмани Фернандес.
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