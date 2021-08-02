🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу в греко-римской борьбе. Это 50-я российская медаль на Олимпиаде-2020

В бою за третье место в весе до 130 кг 🇷🇺 Сергей Семенов победил 🇨🇱 Ясмани Фернандеса.

Это вторая медаль России в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020: еще одну бронзу в весе до 60 кг выиграл Сергей Емелин.

Бронза Семенова – 50-я медаль России на Олимпийских играх в Токио.

Подиум:

1. 🇨🇺 Михаин Лопес Нуньес.

2. 🇬🇪 Якоб Каджая.

3. 🇷🇺 Сергей Семенов.

3. 🇨🇱 Ясмани Фернандес.

Медальный зачет Олимпиады-2020