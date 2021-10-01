Российских борцов не допустили на рейс в Амстердаме из-за нарушения масочного режима. Они летят на чемпионат мира

Сборная России по вольной борьбе 30 сентября вылетела из Москвы в Осло на чемпионат мира. Во время пересадки в Амстердаме спортсменов не допустил на рейс из-за нарушения масочного режима.

О произошедшем написал в своем телеграм-канале блогер Исрафил Исрафилов. Он летел вместе со сборной через Амстердам и остался с ней в аэропорту после недопуска на рейс.

Исрафилов выложил ролик, на котором тренер, спортсмены и массажист идут в аэропорту в сопровождении четырех полицейских. По его словам, команду оставили в аэропорту на ночь.

На видео главный тренер Дзамболат Тедеев, Тимур Бижоев (весовая категория до 74 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

Садулаев объяснил, что их сняли с рейса из-за нарушения масочного режима. Главный тренер назвал произошедшее «беспределом».

Утром 1 октября сборная вылетела в Осло другим рейсом. В Федерации спортивной борьбы России подтвердили произошедшее. «Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то. Но все без диалога и без объяснений», – сказал президент федерации Михаил Мамиашвили.

Чемпионат мира пройдет в Осло со 2 по 10 октября. В составе России на него отправились двукратный олимпийский чемпион Садулаев и действующий чемпион Европы Магомедов.