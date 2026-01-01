Борьба: Материалы

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Борец Сидаков выиграл золото Олимпиады. Он родился в селе под Бесланом и перестал ходить в секцию после теракта, а на ЧМ побеждал в память о жертвах
#Олимпиада-2020
Возился в огороде, получал бан за лекарства при сгонке веса – и выиграл золото Олимпиады для России в вольной борьбе
#Олимпиада-2020
Золото России в борьбе: победа над фаворитом, который боролся через боль из-за травмы
#Муса Евлоев
Боец MMA дрался с оторванным пальцем целый раунд. И потом долго не мог его найти
#Хетаг Плиев
Иранский борец казнен за протесты. Его пытали, а перед смертью не дали увидеться с семьей
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#Навид Афкари
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# новости
Садулаев получил миллион долларов от депутата Госдумы после победы на Олимпиаде-2020. Представитель депутата это опроверг
🇷🇺 Садулаев – знаменосец России на церемонии закрытия Олимпиады-2020
🥇 🇷🇺 Садулаев – олимпийский чемпион в вольной борьбе. Это 19-е золото России в Токио
🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в вольной борьбе
🥉🇷🇺 Россия выиграла вторую бронзу в греко-римской борьбе. Это 50-я российская медаль на Олимпиаде-2020
🥉🇷🇺 Россия взяла бронзу в греко-римской борьбе до 60 кг у мужчин на Олимпиаде-2020
82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса