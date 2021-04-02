Боец MMA дрался с оторванным пальцем целый раунд. И потом долго не мог его найти

Плиев продолжил драться, но тут все стали замечать, что на его левой руке нет безымянного пальца.

Журналист Аарон Бронстетер написал в твиттере, что в зале сделано объявление о поиске пальца Плиева. А комментатор боя сказал: «Это не перелом, не вывих, не рваная рана. Его палец просто исчез. Исчез!»