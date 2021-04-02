Боец MMA дрался с оторванным пальцем целый раунд. И потом долго не мог его найти
Хетаг Плиев дрался с Девином Гудейлом. Бой проходил под американским промоушеном Cage Fury MMA. Плиев рассказал агентству ТАСС, как случился самый драматичный момент боя уже в первом раунде:
«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил».
Плиев продолжил драться, но тут все стали замечать, что на его левой руке нет безымянного пальца.
Журналист Аарон Бронстетер написал в твиттере, что в зале сделано объявление о поиске пальца Плиева. А комментатор боя сказал: «Это не перелом, не вывих, не рваная рана. Его палец просто исчез. Исчез!»
В зале палец Плиева никто не нашел. Все оказалось проще. Палец остался у Плиева в перчатке, и он это не сразу заметил. Если не боитесь, то вот тут можете посмотреть, как выглядела его рука после боя.
Соперник Плиева Гудейл (он победил техническим нокаутом) тоже шокирован: «Если честно, то я не знаю и не помню, что произошло. Я ничего не помню, мне нужно еще раз пересмотреть этот момент».
Плиев сразу поехал в больницу, где хирурги пришили ему оторванный палец: «Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке».
- Хетаг Плиев родился в Северной Осетии, но после эмиграции выступает за Канаду.
- Выигрывал на Панамериканских играх три бронзы и одно серебро. На Олимпиаде 2012 года занял десятое место. Еще в тяжелом весе дрался как профессиональный боксер.
- Сейчас Плиеву 37 лет. В ММА он пришел в 2015-м и за это время провел семь боев: пять побед и два поражения.