Мэр и чиновник в Бразилии подрались по правилам ММА. Так они решали спор об аквапарке

В бразильском городе Борба (население больше 40 тысяч человек) произошел необычный бой. Все началось с претензий местного депутата Эринеу да Сильвы в адрес мэра Симау Пейшоту. Сильва обвиняет Пейшоту в закрытии местного аквапарка у водоема – его можно сохранить, но Пейшоту решил по-другому.

Сильва оскорблял Пейшоту в медиа, называл «гнилым коррупционером» и довел все до предложения подраться. Пейшоту неожиданно ответил согласием, но с условием, что все будет по правилам ММА, и на бой придут зрители. Пейшоту в видеообращении ударил кулаком по ладони и крикнул: «Выходи!»