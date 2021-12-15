Мэр и чиновник в Бразилии подрались по правилам ММА. Так они решали спор об аквапарке
В бразильском городе Борба (население больше 40 тысяч человек) произошел необычный бой. Все началось с претензий местного депутата Эринеу да Сильвы в адрес мэра Симау Пейшоту. Сильва обвиняет Пейшоту в закрытии местного аквапарка у водоема – его можно сохранить, но Пейшоту решил по-другому.
Сильва оскорблял Пейшоту в медиа, называл «гнилым коррупционером» и довел все до предложения подраться. Пейшоту неожиданно ответил согласием, но с условием, что все будет по правилам ММА, и на бой придут зрители. Пейшоту в видеообращении ударил кулаком по ладони и крикнул: «Выходи!»
Шоу состоялось. Три раунда по две минуты. Бой прошел в местном спортзале, куда пришли зрители за деньги. Они пойдут на помощь голодающим.
Сильва наносил больше ярких ударов, после которых Пейшоту терял равновесие.
Но судьи отдали победу по очкам Пейшоту. По условиям спора теперь аквапарка точно не будет.
После боя оба политика обнялись и говорили о важности закончить в стране с голодом. Еще Пейшоту говорил, что хочет от боя мотивации для молодых тоже заниматься спортом.
Но последствия для боя пока другие – местная прокуратура изучает подробности проведения боя. Пейшоту подозревают в трате бюджетных денег.