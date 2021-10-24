Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269

Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Их бой продлился всего 106 секунд. Емельяненко дрался в главном поединке на первом в истории российском турнире Bellator. Это точно один из последних боев в его карьере. Либо Емельяненко сейчас завершит карьеру, либо продолжит карьеру еще на один бой. Ему уже 45 лет.

Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?

Сайт Sportszion собрал все инсайды о возможных доходах Федора Емельяненко за этот бой. Общая картина с данными из разных СМИ получилась такой: гарантированный гонорар Емельяненко – 300 тысяч долларов . «Спорт-Экспресс» тоже анализировал данные еще до старта боя и писал, что 300 тысяч долларов Емельяненко получил за бой с Бейдером в 2019-м.

Система начислений в Bellator схожа с UFC: гарантированный гонорар + реклама + доходы с трансляций + другие бонусы. В общей сложности получается сумма, которая намного выше цифры в 300 тысяч долларов. Bellator официально не раскрывает доходы бойцов за бои. Поэтому инсайдерские цифры – единственные вещи, которые мелькают вокруг боев.