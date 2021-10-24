Сколько Емельяненко заработал за бой с Джонсоном на Bellator 269
Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269. Их бой продлился всего 106 секунд. Емельяненко дрался в главном поединке на первом в истории российском турнире Bellator. Это точно один из последних боев в его карьере. Либо Емельяненко сейчас завершит карьеру, либо продолжит карьеру еще на один бой. Ему уже 45 лет.
Что будет дальше с карьерой Федора Емельяненко? Он точно не заканчивает? Кто следующий возможный соперник?
Сайт Sportszion собрал все инсайды о возможных доходах Федора Емельяненко за этот бой. Общая картина с данными из разных СМИ получилась такой: гарантированный гонорар Емельяненко – 300 тысяч долларов. «Спорт-Экспресс» тоже анализировал данные еще до старта боя и писал, что 300 тысяч долларов Емельяненко получил за бой с Бейдером в 2019-м.
Система начислений в Bellator схожа с UFC: гарантированный гонорар + реклама + доходы с трансляций + другие бонусы. В общей сложности получается сумма, которая намного выше цифры в 300 тысяч долларов. Bellator официально не раскрывает доходы бойцов за бои. Поэтому инсайдерские цифры – единственные вещи, которые мелькают вокруг боев.
Из-за имени Емельяненко точно получает в Bellator хорошие деньги. Есть слова президента промоушена Скотта Кокера из 2017 года. Тогда он подтвердил слух, что Федор Емельяненко зарабатывает за бои в Bellator около двух миллионов долларов. Видимо, Кокер имел в виду именно общую сумму за каждый поединок.
Мы часто пишем о доходах русских бойцов в UFC. Сам Федор Емельяненко постоянно отклонял предложения о переходе в этот промоушен. Последнее было в 2016-м – отказал и в тот момент. Тогда Емельяненко говорил о Дэйне Уайте: «Не очень хорошее впечатление. Деньги для него все. Нет никакого уважения к бойцам, к обычным людям. Просто деньги – вот и все».
Сам Емельяненко много раз подчеркивал, что деньги не бывают для него определяющим моментом. Принципы важнее. Вот часть монолога из интервью ТАСС: «Для меня не стоит вопрос, чтобы попрать свои принципы и взять деньги. Если раз попрешь принципы и поведешься, то постоянно будешь себя так вести. Человек должен оставаться человеком».
Различные сайты оценивают карьерный заработок Федора Емельяненко в 18 миллионов долларов. Дэйна Уайт рассказывал, что предложение со стороны UFC никак не соответствовало рынку. Оно было намного серьезнее: «Это одна из тех сделок, где говорится: «В этом нет никакого смысла». Мы порадовались, когда они отклонили наше предложение».
Емельяненко рассказывал о разном отношении во время переговоров. Позиция UFC – нужен только Федор Емельяненко и ему заплатят. Bellator сразу согласился принять и бойцов из команды Емельяненко. Поэтому даже на Bellator 269 дрались и побеждали сразу три его ученика. Bellator всегда позиционировал Емельяненко главной звездой, UFC – одним из многих топов.
За карьеру Федор Емельяненко теперь имеет 40 побед и шесть поражений. Даже его соперник Тимоти Джонсон подчеркивал: Емельяненко не нуждается в деньгах. Представитель Емельяненко Джерри Миллен объяснял, что тот во всем ценит человеческое отношение. Поэтому принимает карьерные решения без оглядки на финансы. И продолжает карьеру точно не из-за них.
Шесть последних боев Федора Емельяненко завершались досрочно. В двух из них он проиграл