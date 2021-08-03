Золото России в борьбе: победа над фаворитом, который боролся через боль из-за травмы

На Олимпиаде прошел статусный бой в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.

Муса Евлоев vs Артур Алексанян.

🇷🇺 Евлоев выступает за Россию, ему 28 лет. У него два золота и серебро чемпионатов мира. Олимпийских медалей у Евлоева до Токио не было.

🇦🇲 Алексанян представляет Армению. Он на два года старше Евлоева и уже брал две олимпийские медали: бронзу в Лондоне золото в Рио. Медалей на ЧМ у Алексаняна тоже больше: три золота и два серебра.