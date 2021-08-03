Золото России в борьбе: победа над фаворитом, который боролся через боль из-за травмы
На Олимпиаде прошел статусный бой в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.
Муса Евлоев vs Артур Алексанян.
🇷🇺 Евлоев выступает за Россию, ему 28 лет. У него два золота и серебро чемпионатов мира. Олимпийских медалей у Евлоева до Токио не было.
🇦🇲 Алексанян представляет Армению. Он на два года старше Евлоева и уже брал две олимпийские медали: бронзу в Лондоне золото в Рио. Медалей на ЧМ у Алексаняна тоже больше: три золота и два серебра.
Евлоев и Алексанян могли встретиться в финале чемпионата мира 2019 года, но Алексанян сломал два ребра и не смог соревноваться – Евлоев досрочно стал чемпионом. Перед финалом в Токио Алексанян снова травмировался, теперь у него проблема с ногой. Выйти на бой она не помешала, но Алексанян боролся через боль с тейпированной ногой.
Пять минут боя прошли спокойно. Евлоев сразу взял все под контроль и довел до уверенной победы – 5:1.
Закончилось все даже тем, что за пару секунд до конца оба перестали бороться. Алексанян поздравлял Евлоева, который в ответ его подбадривал и потом сдержанно праздновал.
После боя Алексанян был недоволен. Он сказал журналисту «Матч ТВ» на просьбу об интервью: «Надо быть из России, чтобы выиграть».
Евлоев родился в Ингушетии, но выступает за Калининградскую область, куда с родителями уехал в детстве. В Ингушетии до сих пор считают Евлоева своим. Например, бывший глава региона Юнус-Бек Евкуров дарил Евлоеву автомобиль, а братья подарили к нему номер «111»:
«Почему три единицы? В Ингушетии это означает принадлежность к фамилии Евлоевых. Если ездишь с такими номерами – значит Евлоев».
Еще Евлоев ведет инстаграм, где показывает свое главное хобби – путешествия.