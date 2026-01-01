Муса Евлоев

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Олимпиада 2020
🥇🇷🇺 Россия взяла золото в греко-римской борьбе до 97 кг у мужчин на Олимпиаде-2020
#Муса Евлоев
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Золото России в борьбе: победа над фаворитом, который боролся через боль из-за травмы
#Муса Евлоев
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