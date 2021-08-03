Муса Евлоев
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#Муса Евлоев

🥇🇷🇺 Россия взяла золото в греко-римской борьбе до 97 кг у мужчин на Олимпиаде-2020

7 часов назад

AFLO/Global Look Press

Муса Евлоев победил в финале Артура Алексаняна из Армении. Счет – 5:1. Спортсмены выступали на Олимпиаде-2020 в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.

Евлоев – двукратный чемпион мира и Европы. Он стал капитаном сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.

Евлоеву 28 лет. В полуфинале он прошел поляка Тадеуша Михалика. Тогда победил со счетом 7:1. Алексанян рассказывал, что в своем полуфинале получил травму ноги.

До этого у России было две бронзы в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020. Их принесли Сергей Емелин и Сергей Семенов.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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