Муса Евлоев
🥇🇷🇺 Россия взяла золото в греко-римской борьбе до 97 кг у мужчин на Олимпиаде-2020
7 часов назад
Муса Евлоев победил в финале Артура Алексаняна из Армении. Счет – 5:1. Спортсмены выступали на Олимпиаде-2020 в греко-римской борьбе в категории до 97 кг.
Евлоев – двукратный чемпион мира и Европы. Он стал капитаном сборной России по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Токио.
Евлоеву 28 лет. В полуфинале он прошел поляка Тадеуша Михалика. Тогда победил со счетом 7:1. Алексанян рассказывал, что в своем полуфинале получил травму ноги.
До этого у России было две бронзы в греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020. Их принесли Сергей Емелин и Сергей Семенов.
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