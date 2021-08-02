Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли

В олимпийском Токио постоянные приключения с погодой. То город ждал обрушение тайфуна, то спортсмены массово жаловались на жару. Теперь Олимпиаду накрывает ливень. Особенно пострадали от него легкоатлеты в соревнованиях 2 августа. По правилам, многие ивенты не переносились и состоялись прямо под дождем. Спортсмены бегали по лужам на дорожках, кидали диски сквозь стену воды и между подходами прятались под зонтами.

Было мрачно и сурово. Но моментами очень красиво. Оцените в этой фотогалерее.