Олимпиада-2020
Легкая атлетика
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#Олимпиада-2020 #Легкая атлетика

Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли

вчера, 19:40

В олимпийском Токио постоянные приключения с погодой. То город ждал обрушение тайфуна, то спортсмены массово жаловались на жару. Теперь Олимпиаду накрывает ливень. Особенно пострадали от него легкоатлеты в соревнованиях 2 августа. По правилам, многие ивенты не переносились и состоялись прямо под дождем. Спортсмены бегали по лужам на дорожках, кидали диски сквозь стену воды и между подходами прятались под зонтами.

Было мрачно и сурово. Но моментами очень красиво. Оцените в этой фотогалерее.

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Все фото: keystone press agency, xinhua / global look press
Чего бы еще такого посмотреть
Фехтование – это ого как красиво. Вы посмотрите фото и влюбитесь
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