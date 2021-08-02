Олимпиада-2020
Легкая атлетика
Посмотрите, как выглядит легкая атлетика под проливным дождем: мокрые дорожки, мокрые бегуны, брызги, зонты, капли
вчера, 19:40
В олимпийском Токио постоянные приключения с погодой. То город ждал обрушение тайфуна, то спортсмены массово жаловались на жару. Теперь Олимпиаду накрывает ливень. Особенно пострадали от него легкоатлеты в соревнованиях 2 августа. По правилам, многие ивенты не переносились и состоялись прямо под дождем. Спортсмены бегали по лужам на дорожках, кидали диски сквозь стену воды и между подходами прятались под зонтами.
Было мрачно и сурово. Но моментами очень красиво. Оцените в этой фотогалерее.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые