Почему Россия не получила золото в гимнастике при равных баллах. Дело не в сложности – у соперника была лучшая попытка
2 августа в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 разыгрывалось три комплекта наград. У России – бронза и серебро в двух дисциплинах.
Как драматично это вышло:
- Вольные упражнения у женщин: Ангелина Мельникова поделила третье место с японкой Мураками с результатом 14,166. Обе спортсменки выиграли бронзу.
- Опорный прыжок у мужчин: Денис Аблязин поделил первое место с корейцем Хваном с результатом 14,783. Но стал вторым, а кореец ушел с золотом.
Почему такой разный подход?
Мельникова и Мураками выполнили упражнения с абсолютно одинаковыми оценками.
- Исполнение – 8,266.
- Сложность – 5,9.
- Общая – 14,166.
Все было одинаковым, поэтому по дополнительным показателям лучшую из гимнасток не определить. Они поделили третье место, каждая получила по бронзовой медали.
На награждении встали на одну ступень пьедестала и вручили друг другу цветы.
У Аблязина и Хвана были такие оценки за две попытки:
- Аблязин: первая попытка – 14,766, вторая – 14,800.
- Исполнение Аблязина: 9,166 и 9,2, сложность: 5,6 и 5,6.
- Хван: первая попытка – 14,733, вторая – 14,833.
- Исполнение Хвана: 8,833 и 9,233, сложность: 6,0 и 5,6.
Общая – 14,783, так значится и на сайте Олимпиады, но у Хвана – золото, у Аблязина – серебро. Онлайн сайта Олимпиады пишет, что Хван выиграл на тай-брейке.
- «По сегодняшним правилам считают следующим образом: если одинаковые оценки, но база у тебя выше – ты побеждаешь. К нашему сожалению, база Дениса была ниже – мы проиграли», – пояснил четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.
- «Обычно по техническому исполнению судят», – сказал после соревнования Никита Нагорный. В таком случае Аблязин бы выиграл (18,366 против 18,066).
Что об этом говорится в правилах официально:
Приложение 2: условия подведения итогов в случае равенства результатов, показанных спортсменами на официальных спортивных соревнованиях. Пункт 3: при равенстве преимущество отдается:
3.1. спортсмену, выступавшему по программе МС или КМС:
- а) с наивысшей оценкой из двух прыжков до выведения средней величины для окончательной оценки;
- б) с наивысшей оценкой E, за один из двух прыжков;
- в) с наивысшей оценкой Д за один из двух прыжков.
Оценка Е – на исполнение упражнения, оценка Д – его сложность.
Что получается:
- Если судить по лучшей попытке, то чемпион – Хван. Попытки Аблязина – 14,766 и 14,800, попытки Хвана – 14,733 и 14,833.
- Если судить по исполнению, чемпион – Аблязин. 18,366 против 18,066.
- Если судить по сложности, чемпион – Хван. В одном из прыжков у него была сложность 6,0 (выше других у Аблязина).
Сборная России не стала подавать протест. Объяснила старший тренер команды Валентина Родионенко:
«Протест мы не подавали. Все по правилам, других разговоров быть не может».
«Согласно регламенту Международной федерации гимнастики победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по лучшей из двух попыток. Аблязин в своей лучшей попытке показал результат 14,800 балла, Син Джи Хван – 14,833», – подтверждает ТАСС.