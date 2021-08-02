Олимпиада-2020
спортивная гимнастика
Денис Аблязин
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#Олимпиада-2020 #спортивная гимнастика #Денис Аблязин

Почему Россия не получила золото в гимнастике при равных баллах. Дело не в сложности – у соперника была лучшая попытка

вчера, 15:03
Автор:
Михаил Морозов

2 августа в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 разыгрывалось три комплекта наград. У России – бронза и серебро в двух дисциплинах.

Как драматично это вышло:

  • Вольные упражнения у женщин: Ангелина Мельникова поделила третье место с японкой Мураками с результатом 14,166. Обе спортсменки выиграли бронзу.
  • Опорный прыжок у мужчин: Денис Аблязин поделил первое место с корейцем Хваном с результатом 14,783. Но стал вторым, а кореец ушел с золотом.

Почему такой разный подход?

Мельникова и Мураками выполнили упражнения с абсолютно одинаковыми оценками.

  • Исполнение – 8,266.
  • Сложность – 5,9.
  • Общая – 14,166.

Все было одинаковым, поэтому по дополнительным показателям лучшую из гимнасток не определить. Они поделили третье место, каждая получила по бронзовой медали.

На награждении встали на одну ступень пьедестала и вручили друг другу цветы.

У Аблязина и Хвана были такие оценки за две попытки:

  • Аблязин: первая попытка – 14,766, вторая – 14,800.
  • Исполнение Аблязина: 9,166 и 9,2, сложность: 5,6 и 5,6.
  • Хван: первая попытка – 14,733, вторая – 14,833.
  • Исполнение Хвана: 8,833 и 9,233, сложность: 6,0 и 5,6.

Общая – 14,783, так значится и на сайте Олимпиады, но у Хвана – золото, у Аблязина – серебро. Онлайн сайта Олимпиады пишет, что Хван выиграл на тай-брейке.

  • «По сегодняшним правилам считают следующим образом: если одинаковые оценки, но база у тебя выше – ты побеждаешь. К нашему сожалению, база Дениса была ниже – мы проиграли», – пояснил четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.
  • «Обычно по техническому исполнению судят», – сказал после соревнования Никита Нагорный. В таком случае Аблязин бы выиграл (18,366 против 18,066).

Что об этом говорится в правилах официально:

Приложение 2: условия подведения итогов в случае равенства результатов, показанных спортсменами на официальных спортивных соревнованиях. Пункт 3: при равенстве преимущество отдается:

3.1. спортсмену, выступавшему по программе МС или КМС:

  • а) с наивысшей оценкой из двух прыжков до выведения средней величины для окончательной оценки;
  • б) с наивысшей оценкой E, за один из двух прыжков;
  • в) с наивысшей оценкой Д за один из двух прыжков.

Оценка Е – на исполнение упражнения, оценка Д – его сложность.

Что получается:

  • Если судить по лучшей попытке, то чемпион – Хван. Попытки Аблязина – 14,766 и 14,800, попытки Хвана – 14,733 и 14,833.
  • Если судить по исполнению, чемпион – Аблязин. 18,366 против 18,066.
  • Если судить по сложности, чемпион – Хван. В одном из прыжков у него была сложность 6,0 (выше других у Аблязина).

Сборная России не стала подавать протест. Объяснила старший тренер команды Валентина Родионенко:

«Протест мы не подавали. Все по правилам, других разговоров быть не может».

«Согласно регламенту Международной федерации гимнастики победитель соревнований в опорном прыжке при равенстве общего показателя определяется по лучшей из двух попыток. Аблязин в своей лучшей попытке показал результат 14,800 балла, Син Джи Хван – 14,833», – подтверждает ТАСС.

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Все фото: dpa / Global Look Press
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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