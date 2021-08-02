Почему Россия не получила золото в гимнастике при равных баллах. Дело не в сложности – у соперника была лучшая попытка

2 августа в спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 разыгрывалось три комплекта наград. У России – бронза и серебро в двух дисциплинах.

Как драматично это вышло:

Вольные упражнения у женщин: Ангелина Мельникова поделила третье место с японкой Мураками с результатом 14,166. Обе спортсменки выиграли бронзу.

Опорный прыжок у мужчин: Денис Аблязин поделил первое место с корейцем Хваном с результатом 14,783. Но стал вторым, а кореец ушел с золотом.

Почему такой разный подход?

Мельникова и Мураками выполнили упражнения с абсолютно одинаковыми оценками.

Исполнение – 8,266.

Сложность – 5,9.

Общая – 14,166.

Все было одинаковым, поэтому по дополнительным показателям лучшую из гимнасток не определить. Они поделили третье место, каждая получила по бронзовой медали.

На награждении встали на одну ступень пьедестала и вручили друг другу цветы.